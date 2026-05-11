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Surya Gochar Rashifal: 15 मई से इन 6 राशियों पर आ सकता है संकट, सूर्य-राहु-केतु का खतरनाक संयोग बढ़ाएगा मुश्किलें

Rahu Ketu Surya Gochar : 15 मई को सूर्य देव का वृषभ राशि में गोचर होने जा रहा है, जहां पहले से बुध ग्रह विराजमान हैं। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 6 राशियों को इस दौरान बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है। जानिए आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

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भारत

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MEGHA ROY

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ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा

May 11, 2026

Surya gochar 2026

Rahu Ketu Yog effects|Chatgpt

Surya Gochar Rashifal in May: 15 मई 2026 को सूर्य देव वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान सूर्य की युति बुध ग्रह के साथ बनेगी, वहीं राहु-केतु के बीच सूर्य के आने से एक विशेष और संवेदनशील स्थिति तैयार होगी। शनि की दृष्टि भी इस गोचर को और प्रभावशाली बना रही है, जिसके कारण कई राशियों के जीवन में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह संयोग कुछ राशियों के लिए तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक नुकसान और रिश्तों में परेशानी का कारण बन सकता है। खासतौर पर मेष समेत 6 राशियों को इस दौरान बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है।आइए ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा से जानते हैं कि इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

Surya Gochar: राहु-केतु के बीच फंसे सूर्य, इन राशियों पर मंडरा रहा संकट

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय पैसों के लेन-देन में सावधानी रखने का है। निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें, क्योंकि छोटी सी गलती नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सिरदर्द, आंखों में जलन या चोट जैसी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पुराने कर्ज या रुके हुए भुगतान चिंता बढ़ा सकते हैं। इस दौरान लंबी यात्रा या जोखिम भरे फैसलों से बचना बेहतर रहेगा। नौकरी या स्थान परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों को अगले एक महीने तक बहुत संभलकर रहने की सलाह दी जाती है। चोट लगने या छोटी दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। परिवार और संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है। करियर में फिलहाल बड़े बदलाव या नया रिस्क लेने से बचें।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को नौकरी और कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है। पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं। सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के मामले में आंखों और सिर से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों की परीक्षा ले सकता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद बढ़ सकते हैं और प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। व्यापार में किसी भी बड़े फैसले से फिलहाल बचना समझदारी होगी। पड़ोस या ऑफिस में विवाद से दूरी बनाए रखें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर इस समय मानसिक दबाव अधिक रह सकता है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें।

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Published on:

11 May 2026 11:42 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Gochar Rashifal: 15 मई से इन 6 राशियों पर आ सकता है संकट, सूर्य-राहु-केतु का खतरनाक संयोग बढ़ाएगा मुश्किलें

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