Surya Gochar Rashifal: 15 मई से इन 6 राशियों पर आ सकता है संकट, सूर्य-राहु-केतु का खतरनाक संयोग बढ़ाएगा मुश्किलें

Surya Gochar Rashifal in May: 15 मई 2026 को सूर्य देव वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान सूर्य की युति बुध ग्रह के साथ बनेगी, वहीं राहु-केतु के बीच सूर्य के आने से एक विशेष और संवेदनशील स्थिति तैयार होगी। शनि की दृष्टि भी इस गोचर को और प्रभावशाली बना रही है, जिसके कारण कई राशियों के जीवन में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह संयोग कुछ राशियों के लिए तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक नुकसान और रिश्तों में परेशानी का कारण बन सकता है। खासतौर पर मेष समेत 6 राशियों को इस दौरान बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है।आइए ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा से जानते हैं कि इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।