Surya Dev Puja Tips: अर्घ्य देते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते हैं सूर्य देव

Surya Dev Puja Tips: रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा और अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में उगते सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी लाभकारी मानी गई है। मान्यता है कि सही विधि से अर्घ्य देने पर सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता, यश और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शास्त्रों में अर्घ्य देते समय कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद आवश्यक है।