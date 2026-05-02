Surya Upasana Tips: बार-बार बीमार पड़ते हैं या नहीं मिल रहा सम्मान? रविवार को सूर्य उपासना से बदलेगी किस्मत

Surya Upasana Tips: रविवार(Sunday) का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए विशेष माना जाता है, जब उनकी ऊर्जा सबसे प्रभावशाली होती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा और जल अर्पित करने से स्वास्थ्य, सम्मान और करियर से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो यह कुंडली में सूर्य के कमजोर होने का संकेत हो सकता है। हिंदू पुराण और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य उपासना (Astrology Sun Remedies) को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया गया है। आइए ज्योतिषाचार्य शरद शर्मा से जानते हैं कि सूर्य देव की पूजा और जल अर्पण कैसे करें, जिससे किस्मत बदल सकती है।