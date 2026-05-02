Narada Muni UnKnown Facts: दासी पुत्र नंद से देवर्षि नारद बनने तक का रहस्य, कैसे मिली भगवान विष्णु के परम भक्त की उपाधि

Unknown Facts About Narada Muni: देवर्षि नारद को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है, लेकिन उनकी कथा इससे कहीं अधिक रहस्यमयी है। हर साल 3 मई को नारद जयंती मनाई जाती है, जो उनकी भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्वजन्म में वे दासी पुत्र नंद थे, जिन्होंने सेवा और तपस्या से अपने पापों का अंत किया। यही समर्पण उन्हें भगवान विष्णु का परम प्रिय बनाकर देवर्षि नारद के रूप में अमर कर देता है।