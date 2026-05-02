Rashifal : 2 May 2026 को बने खास योग, क्या आपकी राशि को मिलेगा बड़ा लाभ? पढ़ें आज का राशिफल

आज चंद्रमा तुला राशि में स्थित होकर संतुलन, रिश्तों और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा, वहीं मेष की ऊर्जा आपको साहस और नए निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। यह दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, रिश्तों में सुधार और करियर में प्रगति लेकर आ सकता है। आइए पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।