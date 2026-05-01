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Rashifal : आज का राशिफल 1 मई 2026 (शुक्रवार): बुद्ध पूर्णिमा पर स्वाती नक्षत्र का प्रभाव, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 1 May 2026: आज का राशिफल 1 मई 2026: बुद्ध पूर्णिमा, स्वाती नक्षत्र और सिद्धि योग के शुभ संयोग में जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य भविष्यफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

May 01, 2026

Aaj Ka Rashifal 1 May 2026

Aaj Ka Rashifal 1 May 2026 : आज का राशिफल 1 मई 2026 (शुक्रवार)

Aaj Ka Rashifal 1 May 2026: आज का राशिफल 1 मई 2026 (शुक्रवार) आपके दिन को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय मार्गदर्शन है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा, सत्यपूर्णिमा व्रत और वैशाखी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार इस विशेष दिन पर स्वाती नक्षत्र और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए उन्नति, सफलता और नई शुरुआत के संकेत दे रहा है।

आज का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति लेकर आएगा, जबकि कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष राशिफल (Aries Aaj Ka Rashifal)

आज प्रसन्नता के साथ जीवन में नए उत्साह को महसूस करने का समय है। आसपास की स्थितियां नियंत्रण में दिखाई देंगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। प्रेम संबंधों में आपसी अनुकूलता बनी रहेगी।
शुभ रंग: गुलाबी (Pink) | शुभ अंक: 7

वृषभ राशिफल (Taurus Aaj Ka Rashifal)

आंतरिक तौर पर ऊर्जा महसूस करेंगे, परंतु उसे परिणाम में बदलने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। विरोधियों की गतिविधियों को समय रहते पहचानना होगा। भावनात्मक संबंधों में बातचीत मधुर रहेगी।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off-White) | शुभ अंक: 5

मिथुन राशिफल (Gemini Aaj Ka Rashifal)

पहले से तय लक्ष्यों पर जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करना होगा। एक से अधिक योजनाओं पर एक साथ कार्य करना आपको समस्या में डाल सकता है। जीवनसाथी से मदद मिलेगी और पारिवारिक माहौल में सुधार होगा।
शुभ रंग: पीला (Yellow) | शुभ अंक: 1

कर्क राशिफल (Cancer Aaj Ka Rashifal)

महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग मिलने से उत्साह बढ़ेगा और नए सहयोगी भी मिलेंगे। माता-पिता से वार्तालाप में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, पर मानसिक शांति के लिए उन्हें सुलझाने के प्रयास करने होंगे।
शुभ रंग: क्रीम (Cream) | शुभ अंक: 2

सिंह राशिफल (Leo Aaj Ka Rashifal)

मध्यस्थता के माध्यम से धन कमाने के अवसर मिलेंगे। विलासितापूर्ण जीवनशैली पर आवश्यकता से अधिक धन खर्च होने की संभावना बन रही है। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है।
शुभ रंग: ग्रे (Grey) | शुभ अंक: 3

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पुराने प्रकरण उभरने से मित्रों के बीच तनाव रह सकता है। कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे और विरोधियों को सबक सिखाने के मौके मिलेंगे। खर्चों में कटौती करके ही आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाएंगे।
शुभ रंग: पर्ल व्हाइट (Pearl White) | शुभ अंक: 4

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

दैनिक कार्यों की छोटी-छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बढ़ेगा। फैशन, डिजाइनिंग और आर्टवर्क से जुड़े लोगों को नए अनुबंध मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास उच्च स्तर पर रहेगा। यात्रा शुभ रहेगी।
शुभ रंग: आसमानी (Sky Blue) | शुभ अंक: 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

व्यापार के लिए धन की अच्छी उपलब्धता रहने से तत्काल होने वाले सौदों में बढ़िया लाभ मिल सकता है। भावनात्मक संबंधों में साथी के विचारों का आदर करना होगा। संतान के साथ रिश्तों में कुछ निराशा महसूस हो सकती है।
शुभ रंग: कॉपर (Copper) | शुभ अंक: 6

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

कार्यस्थल पर पुराने कार्यों को प्रशंसा मिलेगी और उच्च अधिकारियों का व्यवहार सम्मानजनक रहेगा। बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को नई चुनौतियां मिलेंगी, परंतु सफलता भी प्राप्त होगी।
शुभ रंग: पीला (Yellow) | शुभ अंक: 1

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

अपनी वाक्-चातुर्य (बोलने की कला) से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे। धन के मामले में जोखिम लेने से बचना होगा। भूमि और भवन के सौदे होने की संभावना है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य के प्रति बेहद सावधानी बरतें।
शुभ रंग: बैंगनी (Purple) | शुभ अंक: 8

कुम्भ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नई तकनीक सीखने के मौके मिलेंगे। तकनीकी और अनुसंधान (Research) के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भावनात्मक संबंधों में अति-उत्साह से बचें।
शुभ रंग: केसरिया (Saffron) | शुभ अंक: 5

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मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

परिवार के निकटवर्ती लोगों के व्यवहार से थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है। पुराने प्रेम प्रसंगों के फिर से उभरने की संभावना है। आय कम और खर्च अधिक होने से दूसरों पर निर्भरता बढ़ सकती है। वाहन चलाने में लापरवाही न बरतें।
शुभ रंग: पीच (Peach) | शुभ अंक: 7

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राशिफल 2026

Published on:

01 May 2026 04:40 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal : आज का राशिफल 1 मई 2026 (शुक्रवार): बुद्ध पूर्णिमा पर स्वाती नक्षत्र का प्रभाव, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

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