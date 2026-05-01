Rashifal : आज का राशिफल 1 मई 2026 (शुक्रवार): बुद्ध पूर्णिमा पर स्वाती नक्षत्र का प्रभाव, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 1 May 2026: आज का राशिफल 1 मई 2026 (शुक्रवार) आपके दिन को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय मार्गदर्शन है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा, सत्यपूर्णिमा व्रत और वैशाखी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार इस विशेष दिन पर स्वाती नक्षत्र और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए उन्नति, सफलता और नई शुरुआत के संकेत दे रहा है।