Shani Jayanti 2026 : सालों बाद अद्भुत संयोग! शनि जयंती पर बन रहा है विशेष योग, नोट करें डेट और टाइम

Shani Jayanti 2026 Date and Time, Shani Amavasya 2026 : शनि जयंती हर साल लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मानते हैं लेकिन इस बार 2026 की शनि जयंती कुछ अलग ही संयोग के साथ आ रही है। शनि जयंती इस बार यह 16 मई, शनिवार को मनाई जाएगी और उसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या भी पड़ रही है। यानी इस बार शनि अमावस्या का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष इसे धार्मिक नजरिए से बहुत शुभ माना रहे है। कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा और दान से शनि देव खुश होते हैं और लाइफ में आ रही परेशानियां भी दूर करते हैं।