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Trigrahi Yog 2026 : मई में त्रिग्रही योग खोलेगा इन 3 राशियों के लिए कुबेर का खजाना

Trigrahi Yog 2026 : 11 मई 2026 को मेष राशि में सूर्य, बुध और मंगल के एक साथ आने से त्रिग्रही योग बन रहा है। साथ ही मंगलादित्य और बुधादित्य योग का प्रभाव भी रहेगा। जानिए किन 3 राशियों को मिलेगा अचानक धन, सफलता और करियर में उछाल।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 30, 2026

Trigrahi Yog 2026

Trigrahi Yog 2026 : त्रिग्रही योग 2026: इन राशियों के लिए मई लेकर आएगा सुनहरे अवसर, हर तरफ से होगी कमाई (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Trigrahi Yog 2026 : मई 2026 ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने एक शक्तिशाली ग्रह संयोग बनने जा रहा है। 11 मई को मेष राशि में सूर्य, बुध और मंगल के एक साथ आने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जो भाग्य और अचानक लाभ देने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसी दौरान मंगलादित्य योग और बुधादित्य योग का प्रभाव भी सक्रिय रहेगा। इन दुर्लभ योगों का संयुक्त प्रभाव कुछ राशियों के लिए जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है। क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है?

किन राशियों की चमकेगी किस्मत | Trigrahi Yog 2026

मेष राशि | Mesh Rashi

आप पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पैसा आना शुरू हो जाएगा, और आपके बिजनेस में बड़ा मुनाफा हो सकता है। अगर आप पेमेंट या इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो वे अचानक आ सकते हैं। आपको नई नौकरी मिल सकती है, आप अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकते हैं, या कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। लाभ होगा

सिंह राशि | Singh Rashi

आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। किस्मत आपके साथ है, और आपके फाइनेंस में सुधार होगा। अचानक से पैसा आ सकता है। अगर आपने विदेश में काम करने का सपना देखा है, तो यह आपके लिए सही समय है। बड़ी डील्स पूरी होंगी और आपकी सेहत बेहतर होगी। भगवान सूर्य की कृपा आप पर बन रही है। पानी में चंदन डालकर सूर्य देव को सुबह सुबह चढाएं।

तुला राशि | Tula rashi

आपका करियर आगे बढ़ने वाला है। अगर आप लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आखिरकार आपको अच्छी खबर मिलेगी। हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करें, और उस ट्रिप से अच्छा प्रॉफिट हो।जब भी अच्छे काम के लिए घर से निकले दही का सेवन अवश्य करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

30 Apr 2026 11:10 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Trigrahi Yog 2026 : मई में त्रिग्रही योग खोलेगा इन 3 राशियों के लिए कुबेर का खजाना

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