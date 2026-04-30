Trigrahi Yog 2026 : मई में त्रिग्रही योग खोलेगा इन 3 राशियों के लिए कुबेर का खजाना

Trigrahi Yog 2026 : मई 2026 ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने एक शक्तिशाली ग्रह संयोग बनने जा रहा है। 11 मई को मेष राशि में सूर्य, बुध और मंगल के एक साथ आने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जो भाग्य और अचानक लाभ देने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसी दौरान मंगलादित्य योग और बुधादित्य योग का प्रभाव भी सक्रिय रहेगा। इन दुर्लभ योगों का संयुक्त प्रभाव कुछ राशियों के लिए जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है। क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है?