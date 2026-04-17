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Sun-Jupiter Conjunction 2026 : सूर्य-गुरु की युति 2026 : 11 मई से बदल रहा है ग्रहों का खेल! इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

Surya Guru Yuti 2026 : 11 मई 2026 को सूर्य और गुरु की युति बन रही है, जो कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को करियर, पैसे और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है। जानें पूरा प्रभाव और बचाव के उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 17, 2026

Sun-Jupiter Conjunction 2026

Sun-Jupiter Conjunction 2026 : सूर्य-गुरु की युति बनेगी मुसीबत? इन राशियों को मिल सकता है बड़ा झटका (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Sun-Jupiter Conjunction 2026 : 11 मई 2026 को बनने वाली सूर्य और गुरु (बृहस्पति) की युति (Sun-Jupiter Conjunction 2026) आमतौर पर शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार इसका प्रभाव सभी राशियों के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जहां कुछ लोगों को ग्रोथ और अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय तनाव, गलतफहमियों और आर्थिक जोखिम लेकर आ सकता है। खासतौर पर वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस खगोलीय घटना का इन राशियों पर क्या असर पड़ सकता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है।

उस दिन सुबह 7:40 बजे, 60-डिग्री का एंगल बनता है जिसे लाभ दृष्टि योग कहते हैं। नाम सुनने में लकी लगता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह मददगार मौकों के बजाय ज्यादा सिरदर्द ला सकता है। अगर आप वृषभ, कन्या, मकर या कुंभ राशि के हैं, तो ज्यादा ध्यान दें।

वृषभ: वर्कप्लेस ड्रामा से सावधान रहें

सब्र की सच में परीक्षा होती है। साथ काम करने वालों या यहां तक कि आपके बॉस के साथ छोटी-मोटी बहसें नॉर्मल से ज्यादा हो सकती हैं। अगर आप शांत रहेंगे, तो आप इससे निकल जाएंगे, लेकिन अपने गुस्से को हावी न होने दें।

किसी नई चीज में पैसा लगाने की सोच रहे हैं? बस इंतजार करें। इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है।

कन्या: काम बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी

कन्या राशि वालों, खुद को एक बिजी दौर के लिए तैयार रखें। आपकी टू-डू लिस्ट बढ़ जाएगी, और इसका मतलब है कि आप मेंटली और फिजिकली थका हुआ महसूस करेंगे।

घर पर चीजें टेंशन वाली लग सकती हैं खासकर आपके पापा या फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़ी। बीच में कूदने के बजाय इसे थोड़ा स्पेस दें। चीजों को सेटल होने दें।

मकर: ज्यादा मेहनत, कम देखना

मकर राशि वालों, आपके काम करने के तरीके पर किसी को शक नहीं है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपके रिजल्ट आपकी मेहनत से मैच नहीं कर रहे हैं। यह गैप काफी डिसकरेजिंग हो सकता है।

लोग आपको गलत नजर से भी देखने लग सकते हैं। इसलिए, इस बात पर नजर रखें कि आप कैसे काम करते हैं और क्या कहते हैं। यहां सबसे अच्छा तरीका? स्थिर, शांत और पक्का इरादा।

कुंभ राशि: बड़े फैसले लेने से पहले रुकें

रिश्ते कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ गलतफहमियों हो सकती हैं। और जब पैसे या अपने करियर के बारे में बड़े फैसलों की बात हो जल्दबाजी न करें। अपना समय लें। इंतजार करने से पछतावे से बचा जा सकता है।

इस समय के लिए टिप्स:

  • कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोचें।
  • अपने गुस्से पर काबू रखें।
  • अपने काम और खाली समय में बैलेंस बनाए रखें।
  • खुले रहें और घर पर लोगों या करीबी दोस्तों से बातें करें।

थोड़ा और बैकग्राउंड: हर 12 साल में, यह सूर्य और गुरु बृहस्पति का कंजंक्शन आता है, लेकिन यह साइकिल अलग लगता है। कुछ दूसरे ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए कुछ खास राशियों के लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है।

कुल मिलाकर: मुश्किल समय अच्छे सबक सिखाता है। अगर आपकी राशि इस लिस्ट में है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस धीरे चलें, सोच-समझकर काम करें, और थोड़ा सब्र रखें। आप इससे और मजबूत होकर निकलेंगे।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

17 Apr 2026 04:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Sun-Jupiter Conjunction 2026 : सूर्य-गुरु की युति 2026 : 11 मई से बदल रहा है ग्रहों का खेल! इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

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