Sun-Jupiter Conjunction 2026 : सूर्य-गुरु की युति 2026 : 11 मई से बदल रहा है ग्रहों का खेल! इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

Sun-Jupiter Conjunction 2026 : 11 मई 2026 को बनने वाली सूर्य और गुरु (बृहस्पति) की युति (Sun-Jupiter Conjunction 2026) आमतौर पर शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार इसका प्रभाव सभी राशियों के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जहां कुछ लोगों को ग्रोथ और अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय तनाव, गलतफहमियों और आर्थिक जोखिम लेकर आ सकता है। खासतौर पर वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस खगोलीय घटना का इन राशियों पर क्या असर पड़ सकता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है।