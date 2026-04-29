Haldi Ke Totke: एक चुटकी हल्दी से बदल सकती है आपकी किस्मत, जानिए गुरुवार के खास उपाय

Haldi Ke Totke: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, जिन्हें प्रसन्न करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं में शामिल है, इसलिए इसका विशेष महत्व बताया गया है।गुरुवार के दिन हल्दी से पूजा और तिलक करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होने लगती है।मान्यता है कि नियमित रूप से हल्दी के उपाय करने से धन, सुख और समृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं। आज हम आपको हल्दी से जुड़े 5 ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे, जो आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं।