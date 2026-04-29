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Haldi Ke Totke: एक चुटकी हल्दी से बदल सकती है आपकी किस्मत, जानिए गुरुवार के खास उपाय

Thursday Special Remedies: भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली हल्दी सिर्फ स्वाद और सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि मान्यताओं के अनुसार सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक मानी जाती है। खासतौर पर गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़े कुछ सरल उपाय जीवन में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 29, 2026

Thursday turmeric remedies for wealth

हल्दी के आसान उपाय छोटे-छोटे टोटके बड़ा असर|Chatgpt

Haldi Ke Totke: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, जिन्हें प्रसन्न करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं में शामिल है, इसलिए इसका विशेष महत्व बताया गया है।गुरुवार के दिन हल्दी से पूजा और तिलक करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होने लगती है।मान्यता है कि नियमित रूप से हल्दी के उपाय करने से धन, सुख और समृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं। आज हम आपको हल्दी से जुड़े 5 ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे, जो आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं।

Guru Grah Strong Upay: गुरुवार को हल्दी से करें ये आसान काम

शुभ काम पर निकलने से पहले करें यह उपाय

अगर आप किसी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश को हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद अपने माथे पर भी हल्दी का तिलक करें। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करता है और काम को सफल बनाने में मदद करता है।

गुरुवार को दान का महत्व

गुरुवार को हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े और बेसन के लड्डू का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा केले के पेड़ की जड़ में हल्दी डालने से रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगते हैं। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक और करियर से जुड़ी परेशानियों में सहायक माना जाता है।

आर्थिक समस्याओं से राहत के लिए

यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, तो गुरुवार के दिन हाथ में हल्दी और चावल लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इस उपाय को सच्चे मन और सकारात्मक भावना के साथ करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है।

वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए

दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए गुरुवार को हल्दी का उबटन लगाना लाभकारी माना जाता है। इसके बाद हल्दी मिले पानी से स्नान करें। यह उपाय रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ाने में मदद करता है।

धन वृद्धि के लिए विशेष टोटका

पांच साबुत हल्दी की गांठें लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ने की मान्यता है। हर महीने इन गांठों को बदलना न भूलें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

29 Apr 2026 11:46 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Haldi Ke Totke: एक चुटकी हल्दी से बदल सकती है आपकी किस्मत, जानिए गुरुवार के खास उपाय

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