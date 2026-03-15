Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध ग्रह करेंगे गुरु के नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे धन और सफलता के योग

Budh Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल और नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। 1 अप्रैल 2026 को रात 8:19 बजे बुध ग्रह पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो गुरु द्वारा शासित नक्षत्र माना जाता है। बुध इस नक्षत्र में 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए धन, करियर और शिक्षा के क्षेत्र में खास लाभ देने वाला साबित हो सकता है।