Budh Margi Effect 2026: बुध की चाल बदलते ही किस्मत लेगी करवट, मकर- वृश्चिक समेत इन राशियों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड, खुलेंगे सफलता के रास्ते

Mercury Direct 21 March 2026: 21 मार्च 2026 से बुध ग्रह अपनी चाल बदलकर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को बुद्धि, व्यापार, संचार और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। जब बुध सीधी चाल चलते हैं तो कई लोगों के अटके हुए काम बनने लगते हैं और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। इस बार बुध मार्गी होने से कुछ राशियों के जीवन में खास बदलाव और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर इन 7 राशियों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है।