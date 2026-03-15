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Budh Margi Effect 2026: बुध की चाल बदलते ही किस्मत लेगी करवट, मकर- वृश्चिक समेत इन राशियों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड, खुलेंगे सफलता के रास्ते

Budh Margi Effect 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, संवाद, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। जब बुध वक्री होते हैं तो अक्सर लोगों को भ्रम, देरी और गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 21 मार्च 2026 के बाद बुध के मार्गी होते ही कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 15, 2026

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Mercury Direct Astrology 2026|फोटो सोर्स- Freepik

Mercury Direct 21 March 2026: 21 मार्च 2026 से बुध ग्रह अपनी चाल बदलकर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को बुद्धि, व्यापार, संचार और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। जब बुध सीधी चाल चलते हैं तो कई लोगों के अटके हुए काम बनने लगते हैं और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। इस बार बुध मार्गी होने से कुछ राशियों के जीवन में खास बदलाव और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर इन 7 राशियों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है।

मेष राशि: रिश्तों और संवाद में सुधार

पिछले कुछ समय से मेष राशि के लोगों को कार्यस्थल या व्यक्तिगत जीवन में संवाद की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। सहकर्मियों, क्लाइंट या पार्टनर के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन बुध के मार्गी होने के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरने लगेंगी। बातचीत में स्पष्टता आएगी और रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी।

वृषभ राशि: आर्थिक स्थिति में मजबूती

वृषभ राशि के लोगों के लिए बुध का मार्गी होना आर्थिक मामलों में राहत दे सकता है। जिन लोगों को पेमेंट, एग्रीमेंट या बिजनेस से जुड़े फैसलों में उलझन महसूस हो रही थी, उन्हें अब चीजें स्पष्ट नजर आने लगेंगी। व्यापारिक साझेदारी में भी संवाद बेहतर होगा और योजनाओं को आगे बढ़ाना आसान हो सकता है।

मिथुन राशि: मानसिक स्पष्टता लौटेगी

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस राशि पर इसका प्रभाव अधिक माना जाता है। बुध के वक्री रहने के दौरान कई बार मन अस्थिर और विचार बिखरे हुए महसूस हो सकते हैं। लेकिन मार्गी होने के बाद मानसिक स्पष्टता वापस आने लगती है। फैसले लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाज में नई ऊर्जा महसूस हो सकती है।

कर्क राशि: भविष्य की योजनाएं होंगी स्पष्ट

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय यात्रा, पढ़ाई और लंबे समय की योजनाओं को फिर से व्यवस्थित करने का अवसर दे सकता है। 21 मार्च के बाद उन्हें अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस हो सकती है और योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

कन्या राशि: काम में बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी

कन्या राशि भी बुध के प्रभाव में आती है, इसलिए इसके मार्गी होने का असर यहां भी स्पष्ट दिखाई दे सकता है। कामकाज में जो भ्रम या रुकावट महसूस हो रही थी, वह कम होने लगेगी। रिसर्च, शिक्षा, कंसल्टिंग या विश्लेषण से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल साबित हो सकता है।

वृश्चिक राशि: रचनात्मकता और रिश्तों में सुधार

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बुध का मार्गी होना रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। अपने विचारों को व्यक्त करना आसान होगा और नई योजनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। साथ ही रिश्तों में चल रही गलतफहमियां भी बातचीत से दूर होने की संभावना है।

मकर राशि: कामकाज में बनेगा बेहतर तालमेल

मकर राशि के लोगों को पिछले समय में अपने काम के शेड्यूल और टीमवर्क में कुछ अव्यवस्था महसूस हुई होगी। लेकिन बुध के मार्गी होने के बाद सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर हो सकता है। बैठकों में फैसले तेजी से होंगे और काम बिना ज्यादा रुकावट के आगे बढ़ सकता है।

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Updated on:

15 Mar 2026 11:39 am

Published on:

15 Mar 2026 11:38 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Budh Margi Effect 2026: बुध की चाल बदलते ही किस्मत लेगी करवट, मकर- वृश्चिक समेत इन राशियों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड, खुलेंगे सफलता के रास्ते

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