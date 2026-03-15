Chaitra Navratri 2026: अपनी राशि के हिसाब से करें देवी की आराधना, जीवन से दूर होंगी परेशानियां और बरसेगा आशीर्वाद

Chaitra Navratri 2026: 19 मार्च से हिंदू नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि की पावन शुरुआत होने जा रही है, जिसे मां दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी के विभिन्न रूपों की पूजा-अर्चना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि अपनी राशि के अनुसार मां दुर्गा की उपासना की जाए तो इसका फल और भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार देवी की आराधना करना शुभ रहेगा।