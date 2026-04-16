Shani Nakshatra Parivartan 2026: 17 अप्रैल से वैशाख अमावस्या पर शनि का बड़ा बदलाव, 17 मई तक मेष और कर्क समेत इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Rashiyon par shani ka prabhav|Freepik
Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या के दिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह कहा जाता है, इसलिए उनकी स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ता है। इस बार शनि के इस परिवर्तन का प्रभाव 17 मई 2026 तक बना रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि यह समय चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऐसे में जानिए किन राशियों पर पड़ेगा इसका सबसे ज्यादा प्रभाव और कैसे रहें सावधान।
ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। यह ग्रह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। जब भी शनि अपनी स्थिति या नक्षत्र बदलते हैं, तो जीवन में धीमे लेकिन गहरे बदलाव देखने को मिलते हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और संयम बरतने का संकेत देता है।
मेष राशि के जातकों पर पहले से ही शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव चल रहा है। ऐसे में यह परिवर्तन थोड़ी अतिरिक्त चुनौतियाँ ला सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या रुकावट आ सकती है।
क्या करें: जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें।
कर्क राशि वालों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव से भरा हो सकता है। नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरता महसूस हो सकती है और पारिवारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं।
क्या करें: शांत स्वभाव रखें, छोटी बातों को नजरअंदाज करें और मानसिक संतुलन बनाए रखें।
तुला राशि के लोगों को इस दौरान आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। मेहनत का परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, जिससे मन निराश हो सकता है।
क्या करें: धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें और समय के साथ स्थिति बेहतर होगी।
मकर राशि के लिए शनि का यह बदलाव खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है। साथ ही सेहत को लेकर भी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं।
क्या करें: बजट बनाकर चलें और खान-पान व दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें।
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