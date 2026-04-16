Shani Nakshatra Parivartan 2026: 17 अप्रैल से वैशाख अमावस्या पर शनि का बड़ा बदलाव, 17 मई तक मेष और कर्क समेत इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या के दिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह कहा जाता है, इसलिए उनकी स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ता है। इस बार शनि के इस परिवर्तन का प्रभाव 17 मई 2026 तक बना रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि यह समय चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऐसे में जानिए किन राशियों पर पड़ेगा इसका सबसे ज्यादा प्रभाव और कैसे रहें सावधान।