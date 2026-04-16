16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Shani Nakshatra Parivartan 2026: 17 अप्रैल से वैशाख अमावस्या पर शनि का बड़ा बदलाव, 17 मई तक मेष और कर्क समेत इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Saturn Transit 2026: 17 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। इस दिन शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करते हुए उत्तराभाद्रपद के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शनि का यह बदलाव लगभग 17 मई तक प्रभावी रहेगा और इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 16, 2026

Shani Nakshatra Parivartan 2026, Saturn Transit 2026,

Rashiyon par shani ka prabhav|Freepik

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या के दिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह कहा जाता है, इसलिए उनकी स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ता है। इस बार शनि के इस परिवर्तन का प्रभाव 17 मई 2026 तक बना रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि यह समय चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऐसे में जानिए किन राशियों पर पड़ेगा इसका सबसे ज्यादा प्रभाव और कैसे रहें सावधान।

Shani Gochar 2026: शनि परिवर्तन का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। यह ग्रह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। जब भी शनि अपनी स्थिति या नक्षत्र बदलते हैं, तो जीवन में धीमे लेकिन गहरे बदलाव देखने को मिलते हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और संयम बरतने का संकेत देता है।

मेष राशि- सावधानी और धैर्य की जरूरत

मेष राशि के जातकों पर पहले से ही शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव चल रहा है। ऐसे में यह परिवर्तन थोड़ी अतिरिक्त चुनौतियाँ ला सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या रुकावट आ सकती है।

क्या करें: जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें।

कर्क राशि- भावनात्मक संतुलन बनाए रखें

कर्क राशि वालों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव से भरा हो सकता है। नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरता महसूस हो सकती है और पारिवारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं।

क्या करें: शांत स्वभाव रखें, छोटी बातों को नजरअंदाज करें और मानसिक संतुलन बनाए रखें।

तुला राशि- आत्मविश्वास पर काम करें

तुला राशि के लोगों को इस दौरान आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। मेहनत का परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, जिससे मन निराश हो सकता है।

क्या करें: धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें और समय के साथ स्थिति बेहतर होगी।

मकर राशि: खर्च और स्वास्थ्य पर ध्यान दें

मकर राशि के लिए शनि का यह बदलाव खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है। साथ ही सेहत को लेकर भी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं।
क्या करें: बजट बनाकर चलें और खान-पान व दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें।

ये भी पढ़ें

Purushottam Maas Mystery: जब भगवान विष्णु ने दिया ‘मलमास’ को नया नाम, जानें क्यों है ये समय सबसे खास
धर्म और अध्यात्म
Purushottam Maas 2026,Malmas 2026,Purushottam Maas Mystery,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

16 Apr 2026 03:44 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shani Nakshatra Parivartan 2026: 17 अप्रैल से वैशाख अमावस्या पर शनि का बड़ा बदलाव, 17 मई तक मेष और कर्क समेत इन राशियों को रहना होगा सतर्क

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 17 April: वैशाख अमावस्या राशिफल: पितरों की कृपा से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 17 April 2026
राशिफल

Tarot Rashifal 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर राशियों का हाल: मेष, वृष, मिथुन समेत सभी राशियों का टैरो राशिफल

Hindi tarot horoscope, 17 april 2026 horoscope,
राशिफल

Aries Horoscope May 2026: मेष राशिफल मई 2026: शुरुआत में रहें सावधान, महीने के अंत में मिलेगी बड़ी कामयाबी

Aries Horoscope May 2026
राशिफल

Guru Gochar 2026 Kark Rashi: कर्क में गुरु का गोचर 2026: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा 12 साल का सबसे सुनहरा समय

Guru Gochar 2026 Kark Rashi
धर्म/ज्योतिष

Ketu Gochar 2026: केतु गोचर 2026: इन 3 भाग्यशाली राशियों के लिए शुरू हो रहा है 8 महीनों का ‘स्वर्ण युग’

Ketu Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.