16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Vaishakh Amavasya 2026: स्नान-दान से मिलेगा फल, पर अमावस्या की रात के ये नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा

Vaishakh Amavasya 2026 Date: वैशाख अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यवर्ष 2026 में यह अमावस्या 17 अप्रैल, शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि उदयातिथि उसी दिन पड़ रही है। इस दिन स्नान, दान और पितरों का स्मरण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 16, 2026

Vaishakh Amavasya 2026, Amavasya mistakes,

Vaishakh Amavasya 2026 रात में न करें ये काम|Freepik

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है, जहां स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान का खास महत्व बताया गया है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन जहां दिन का समय शुभ माना गया है, वहीं अमावस्या की रात को लेकर कुछ सख्त नियम बताए गए हैं। इन नियमों की अनदेखी करने पर शुभ फल में बाधा आ सकती है और नकारात्मक प्रभाव भी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।

अमावस्या की रात क्यों मानी जाती है खास?

अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है, इसलिए इसे ऊर्जा के स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान नकारात्मक प्रभाव थोड़ा बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस रात कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है, ताकि घर और मन दोनों में संतुलन बना रहे।

Vaishakh Amavasya Ke Din Kya Na Kare: इन बातों का रखें खास ध्यान

घर में उजाला बनाए रखें

पूरी तरह अंधेरा रखने की बजाय हल्की रोशनी या दीपक जलाना बेहतर माना जाता है। इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है।

पीपल के पेड़ से दूरी रखें

लोक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या की रात पीपल के आसपास अनचाही ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। इसलिए इस समय वहां जाने से बचना चाहिए।

मन को शांत रखें

क्रोध, विवाद या नकारात्मक सोच इस दिन से दूर रखें। शांत और सकारात्मक मन ही इस दिन का असली लाभ दिला सकता है।

तामसिक भोजन से बचें

मांस और मदिरा का सेवन इस दिन शुभ नहीं माना जाता। हल्का और सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए बेहतर रहता है।

व्यक्तिगत देखभाल में सावधानी

बाल और नाखून काटने जैसे कार्य इस दिन टालना ही उचित माना गया है।

Vaishakh Amavasya Ke Din Kya Kare: क्या करें इस पावन अवसर पर?

इस दिन सुबह स्नान के बाद दान करना, विशेषकर जरूरतमंदों की मदद करना, बेहद पुण्यदायक माना जाता है। रात के समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पितरों के लिए प्रार्थना करें। घर में शांति और सौहार्द बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Apr 2026 09:53 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Vaishakh Amavasya 2026: स्नान-दान से मिलेगा फल, पर अमावस्या की रात के ये नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Malmas 2026 Date: साल 2026 में कब है ‘मलमास’? जानें नियम, क्या करें और क्या न करें

Malmas 2026 Date
धर्म और अध्यात्म

Guruwar Ke Niyam: गुरुवार को भूलकर भी न खाएं खिचड़ी-केला, वरना नाराज हो सकते हैं भगवान विष्णु

Guruwar Ke Niyam, Thursday Rules Hindu
धर्म और अध्यात्म

Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष से मुक्ति का दिन या संकट का कारण? भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, वरना पड़ सकता है भारी असर

Vaishakh Amavasya 2026, Vaishakh Amavasya importance,
धर्म और अध्यात्म

21 Shiva Mantras for Success : 21 शक्तिशाली शिव मंत्र: सफलता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए पूर्ण गाइड

21 Shiva Mantras for Success
धर्म/ज्योतिष

Mohini Ekadashi 2026 Kab Hai : मोहिनी एकादशी 2026 कब है, क्या है अमृत वाली इस सुंदर नारी का रहस्य? जानें शुभ मुहूर्त और नियम

Mohini Ekadashi 2026 Kab Hai
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.