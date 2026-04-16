Vaishakh Amavasya 2026: स्नान-दान से मिलेगा फल, पर अमावस्या की रात के ये नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा

Vaishakh Amavasya 2026 रात में न करें ये काम|Freepik
Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है, जहां स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान का खास महत्व बताया गया है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन जहां दिन का समय शुभ माना गया है, वहीं अमावस्या की रात को लेकर कुछ सख्त नियम बताए गए हैं। इन नियमों की अनदेखी करने पर शुभ फल में बाधा आ सकती है और नकारात्मक प्रभाव भी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।
अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है, इसलिए इसे ऊर्जा के स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान नकारात्मक प्रभाव थोड़ा बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस रात कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है, ताकि घर और मन दोनों में संतुलन बना रहे।
पूरी तरह अंधेरा रखने की बजाय हल्की रोशनी या दीपक जलाना बेहतर माना जाता है। इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है।
लोक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या की रात पीपल के आसपास अनचाही ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। इसलिए इस समय वहां जाने से बचना चाहिए।
क्रोध, विवाद या नकारात्मक सोच इस दिन से दूर रखें। शांत और सकारात्मक मन ही इस दिन का असली लाभ दिला सकता है।
मांस और मदिरा का सेवन इस दिन शुभ नहीं माना जाता। हल्का और सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए बेहतर रहता है।
बाल और नाखून काटने जैसे कार्य इस दिन टालना ही उचित माना गया है।
इस दिन सुबह स्नान के बाद दान करना, विशेषकर जरूरतमंदों की मदद करना, बेहद पुण्यदायक माना जाता है। रात के समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पितरों के लिए प्रार्थना करें। घर में शांति और सौहार्द बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
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