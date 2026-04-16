Vaishakh Amavasya 2026: स्नान-दान से मिलेगा फल, पर अमावस्या की रात के ये नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है, जहां स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान का खास महत्व बताया गया है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन जहां दिन का समय शुभ माना गया है, वहीं अमावस्या की रात को लेकर कुछ सख्त नियम बताए गए हैं। इन नियमों की अनदेखी करने पर शुभ फल में बाधा आ सकती है और नकारात्मक प्रभाव भी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।