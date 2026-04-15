Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष से मुक्ति का दिन या संकट का कारण? भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, वरना पड़ सकता है भारी असर

Vaishakh Amavasya 2026: सुबह का समय था, हल्की गर्म हवा चल रही थी और लोग अपने-अपने काम में लगे थे लेकिन ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 17 अप्रैल 2026 का दिन साधारण नहीं है. इस दिन पड़ रही वैशाख अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि ग्रहों की विशेष स्थिति का संकेत है. कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन हमारे जीवन की ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ देता है. ऐसे में पितरों से जुड़ी ऊर्जा भी सक्रिय होती है. यही वजह है कि इस दिन किए गए कर्मों का प्रभाव सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा गहरा होता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस दिन किस तरह के काम आपके भाग्य को बदल सकते हैं और किन चीजों से बचना चाहिए, तो यह लेख आपके लिए है.