Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया 2026: क्यों है यह दिन अनंत शुभता का प्रतीक? जानें पौराणिक रहस्य

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया सनातन आस्था की वह उजली रेखा है, जो जीवन में अनंत शुभता और सौभाग्य का संचार करती है। आज देशभर में यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 'अक्षय' का अर्थ है, जिसका कभी क्षय (विनाश) न हो। माना जाता है कि इस दिन किए गए दान व संकल्पों का फल अनंत काल तक रहता है। शुभ कर्मों का फल समय के साथ बढ़ता है, नष्ट नहीं होता। यह दिन कई अवतारी शक्तियों के प्राकट्य व महान कार्यों के शुभारंभ का संगम भी है।