Planetary Alignment: 11 से 15 जून एक ही कतार में सजे नजर आएंगे शुक्र, गुरु और बुध, जानें कब और कैसे देखें

Planetary Alignment June 2026: यदि आप भी तारों भरे आसमान और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के शौकीन हैं, तो अपने कैलेंडर पर आज ही से घेरा बना लीजिए। सौरमंडल के तीन प्रमुख ग्रह शुक्र (Venus), बृहस्पति (Jupiter) और बुध (Mercury) एक अनोखी जुगलबंदी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इस दुर्लभ नजारे को 'प्लैनेटरी एलाइनमेंट' (Planetary Alignment) या ग्रहों की युति कहा जाता है।