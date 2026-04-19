19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang: आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहु काल, शुभ मुहूर्त और व्रत जानकारी

Aaj Ka Panchang 20 April 2026 : आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026 (सोमवार) में जानें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राहु काल, शुभ चौघड़िया, दिशा शूल, व्रत और त्योहार की पूरी जानकारी। आज सर्वार्थसिद्धि योग, विनायक चतुर्थी और रोहिणी नक्षत्र का विशेष संयोग है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 19, 2026

Aaj Ka Panchang 20 April 2026

Aaj Ka Panchang 20 April 2026 : आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026, सोमवार (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Panchang 20 April 2026 : आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026, सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग, अमृतसिद्धि योग और रवियोग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तन और वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति दिन को और भी प्रभावशाली बना रही है।
यदि आप किसी शुभ कार्य, यात्रा, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान की योजना बना रहे हैं, तो आज के राहु काल, चौघड़िया और दिशा शूल की जानकारी अवश्य देखें।

आज का पंचांग सोमवार 20 अप्रैल, 2026 | Aaj Ka Panchang 20 April 2026

विक्रम संवत् - 2083
संवत्सर नाम – रौद्र
शक संवत् – 1948
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 2 जिल्काद
अयन – उत्तरायण
ऋतु – ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ,
मास – वैशाख
पक्ष – शुक्ल

आज का चौघड़िया

चौघड़िया प्रकारसमयविवरण
अमृतसूर्योदय से 7:38 तकअत्यंत शुभ, सभी कार्यों के लिए उत्तम
शुभ9:14 से 10:50 तकनए कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय
चर2:02 से 3:38 तकगतिशील कार्य, यात्रा आदि के लिए उचित
लाभ3:38 से सूर्यास्त तकलाभकारी कार्यों के लिए शुभ
अमृत3:38 से सूर्यास्त तकअत्यंत शुभ, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक
तिथि – तृतिया तिथि प्रातः 7.28 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि अंतरात्रि 4.15 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – रोहिणी नक्षत्र अंतरात्रि 2.08 तक होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा ।
योग – सौभाग्य योग दिन 4.11 तक रहेगा तदुपरान्त शोभन योग रहेगा ।
करण – गर करण प्रातः 7.28 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग रात्रि 2.08 तक, अमृतसिद्धि योग रात्रि 2-08 से सूर्योदय तक
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा सायं 5-51 से रात्रि 4-15 तक, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ, श्री विनायक चतुर्थी, श्री मातंगी जयंती, ( विवाह मुहूर्त्त मृगशिर नक्षत्र में), रोहिणी व्रत (जैन), चतुर्थी तिथि क्षय,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि तक वृष राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – गुरु पुनर्वसु नक्षत्र चरण 2 में प्रवेश दिन 3-37 पर, सायन वृष में सूर्य दिन 7-09 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे

  • आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी ।
  • आज अंतरात्रि 2.08 तक जन्म लेने वाले बच्चों का रोहिणी नक्षत्र होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा ।
  • आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ओ, वा, वी, वु, वे पर रखे जा सकते हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं.

ये भी पढ़ें

Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat LIVE: अक्षय तृतीया 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त, सुबह से रात तक पूरी टाइमिंग
धर्म/ज्योतिष
Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

19 Apr 2026 12:30 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang: आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहु काल, शुभ मुहूर्त और व्रत जानकारी

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mohini Ekadashi Vrat Katha : एकादशी व्रत क्यों है सबसे श्रेष्ठ? मोहिनी एकादशी तिथि, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Mohini Ekadashi Vrat Katha
धर्म और अध्यात्म

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया 2026: क्यों है यह दिन अनंत शुभता का प्रतीक? जानें पौराणिक रहस्य

Akshaya Tritiya 2026
धर्म और अध्यात्म

Gemstone Wearing Rules : रत्न पहनने के नियम: जानें वो 5 बड़ी गलतियां जो रत्न के प्रभाव को खत्म कर सकती हैं

Gemstone Wearing Rules
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 19 April: आज का राशिफल : अक्षय तृतीया पर बने शुभ योग, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 19 April 2026
राशिफल

Akshaya Tritiya 2026 Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों की खुलेगी लॉटरी! अक्षय तृतीया 2026 पर ग्रहों का महासंयोग लाएगा अपार धन

Akshaya Tritiya 2026 Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.