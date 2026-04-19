Panchang: आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहु काल, शुभ मुहूर्त और व्रत जानकारी

Aaj Ka Panchang 20 April 2026 : आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026, सोमवार (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Panchang 20 April 2026 : आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026, सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग, अमृतसिद्धि योग और रवियोग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तन और वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति दिन को और भी प्रभावशाली बना रही है।
यदि आप किसी शुभ कार्य, यात्रा, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान की योजना बना रहे हैं, तो आज के राहु काल, चौघड़िया और दिशा शूल की जानकारी अवश्य देखें।
विक्रम संवत् - 2083
संवत्सर नाम – रौद्र
शक संवत् – 1948
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 2 जिल्काद
अयन – उत्तरायण
ऋतु – ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ,
मास – वैशाख
पक्ष – शुक्ल
|चौघड़िया प्रकार
|समय
|विवरण
|अमृत
|सूर्योदय से 7:38 तक
|अत्यंत शुभ, सभी कार्यों के लिए उत्तम
|शुभ
|9:14 से 10:50 तक
|नए कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय
|चर
|2:02 से 3:38 तक
|गतिशील कार्य, यात्रा आदि के लिए उचित
|लाभ
|3:38 से सूर्यास्त तक
|लाभकारी कार्यों के लिए शुभ
|अमृत
|3:38 से सूर्यास्त तक
|अत्यंत शुभ, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ
दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक
तिथि – तृतिया तिथि प्रातः 7.28 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि अंतरात्रि 4.15 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – रोहिणी नक्षत्र अंतरात्रि 2.08 तक होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा ।
योग – सौभाग्य योग दिन 4.11 तक रहेगा तदुपरान्त शोभन योग रहेगा ।
करण – गर करण प्रातः 7.28 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग रात्रि 2.08 तक, अमृतसिद्धि योग रात्रि 2-08 से सूर्योदय तक
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा सायं 5-51 से रात्रि 4-15 तक, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ, श्री विनायक चतुर्थी, श्री मातंगी जयंती, ( विवाह मुहूर्त्त मृगशिर नक्षत्र में), रोहिणी व्रत (जैन), चतुर्थी तिथि क्षय,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि तक वृष राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – गुरु पुनर्वसु नक्षत्र चरण 2 में प्रवेश दिन 3-37 पर, सायन वृष में सूर्य दिन 7-09 पर,
वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं.
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