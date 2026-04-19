Panchang: आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहु काल, शुभ मुहूर्त और व्रत जानकारी

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक

तिथि – तृतिया तिथि प्रातः 7.28 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि अंतरात्रि 4.15 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – रोहिणी नक्षत्र अंतरात्रि 2.08 तक होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा ।

योग – सौभाग्य योग दिन 4.11 तक रहेगा तदुपरान्त शोभन योग रहेगा ।

करण – गर करण प्रातः 7.28 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग रात्रि 2.08 तक, अमृतसिद्धि योग रात्रि 2-08 से सूर्योदय तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा सायं 5-51 से रात्रि 4-15 तक, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ, श्री विनायक चतुर्थी, श्री मातंगी जयंती, ( विवाह मुहूर्त्त मृगशिर नक्षत्र में), रोहिणी व्रत (जैन), चतुर्थी तिथि क्षय,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि तक वृष राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – गुरु पुनर्वसु नक्षत्र चरण 2 में प्रवेश दिन 3-37 पर, सायन वृष में सूर्य दिन 7-09 पर,