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Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat: अक्षय तृतीया 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त LIVE, सुबह से रात तक पूरी टाइमिंग

Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat Live : अक्षय तृतीया 2026 (19 अप्रैल) पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त जानें। सुबह से रात तक की सटीक टाइमिंग, पूजा मुहूर्त और गोल्ड निवेश का सही समय यहां देखें।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 18, 2026

Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat

Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat : अक्षय तृतीया 2026 गोल्ड मुहूर्त: कब खरीदें सोना? जानें सटीक समय और पूजा मुहूर्त (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat Live : अक्षय तृतीया का नाम लेते ही कुछ खास महसूस होता है, जैसे हर साल ये दिन अपने साथ नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आता है। ये त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि समृद्धि, सौभाग्य और नई शुरुआत का एक शानदार मौका है। 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ेगी और लोग मानते हैं कि इस दिन किए गए हर शुभ काम का फल कभी खत्म नहीं होता यहीं से ये त्योहार और भी खास बन जाता है।

अक्षय तृतीया क्यों है खास?

हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, ये पर्व वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। खास बात ये है कि इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी शुभ काम किए जा सकते हैं। फिर भी, सही वक्त पर पूजा या खरीदारी करने की बात ही अलग होती है।

अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी मां और गणेश जी की पूजा की जाती है, और इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। यह एक वजह है कि इस दिन की महिमा और बढ़ जाती है।

अक्षय तृतीया 2026: तारीख और पूजा का समय

तृतीया तिथि शुरू: 19 अप्रैल 2026, सुबह 10:49 बजे
तृतीया तिथि समाप्त: 20 अप्रैल 2026, सुबह 07:27 बजे
पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक

सोना खरीदने का शुभ समय (Gold Muhurat)

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ और पक्का सौभाग्यशाली माना जाता है। यह दिन सिर्फ परंपरा भर नहीं, बल्कि लोग मानते हैं कि खरीदा गया सोना घर में समृद्धि और खुशियां लाता है।

19 अप्रैल 2026 के खास मुहूर्त:

समय अवधिमुहूर्त प्रकारसमय
सुबहचरा, लाभ, अमृत10:49 AM – 12:20 PM
दोपहरशुभ01:58 PM – 03:35 PM
शामशुभ, अमृत, चरा06:49 PM – 10:57 PM
रात्रिलाभ01:43 AM – 03:05 AM (20 अप्रैल)
अर्ली मॉर्निंगशुभ04:28 AM – 05:51 AM

20 अप्रैल 2026 का अंतिम मौका

सुबह (अमृत मुहूर्त) – 5:51 AM से 7:27 AM

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना क्यों शुभ माना जाता है?

  1. धन और सम्पन्नता की निशानीसोना हमेशा से रुतबा और खुशहाली का प्रतीक रहा है। इस दिन जो सोना खरीदा जाता है, लोग मानते हैं कि वो घर में खुशियां और शांति लाता है।
  2. सही वक्त की अहमियतइस दिन ग्रहों की चाल बहुत अच्छी होती है, यानी मकसद और भी मजबूत हो जाता है।
  3. विश्वास और परंपराये रिवाज बहुत पुराना है और इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है।
  4. आज के दौर में स्मार्ट निवेशसोना अब सिर्फ परंपरा ही नहीं, एक बढ़िया और सुरक्षित निवेश भी बन चुका है—खासकर जब आर्थिक हालात थोड़े डवांडोल चल रहे हों।

क्या बदला है इस बार?

  • अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में निवेश का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है
  • ज्यादातर ज्वेलर्स अक्षय तृतीया पर नए-नए ऑफर और डिस्काउंट ले आते हैं
  • लोग फिजिकल गोल्ड के साथ-साथ अब ऑनलाइन भी गोल्ड खरीदना पसंद कर रहे हैं

अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने का दिन नहीं। ये तो अपने सपनों को नए सिरे से शुरू करने, अच्छा सोचने और पॉजिटिव एनर्जी अपनाने का भी मौका है। सही मुहूर्त में किया गया छोटा सा काम जिंदगी को नया रास्ता दे सकता है। तो इस बार अक्षय तृतीया पर सही वक्त चुनें और समृद्धि की ओर अपने कदम बढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

18 Apr 2026 05:35 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat: अक्षय तृतीया 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त LIVE, सुबह से रात तक पूरी टाइमिंग

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