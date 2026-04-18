Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat: अक्षय तृतीया 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त LIVE, सुबह से रात तक पूरी टाइमिंग

Akshaya Tritiya 2026 Gold Muhurat Live : अक्षय तृतीया का नाम लेते ही कुछ खास महसूस होता है, जैसे हर साल ये दिन अपने साथ नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आता है। ये त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि समृद्धि, सौभाग्य और नई शुरुआत का एक शानदार मौका है। 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ेगी और लोग मानते हैं कि इस दिन किए गए हर शुभ काम का फल कभी खत्म नहीं होता यहीं से ये त्योहार और भी खास बन जाता है।