Panchang : आज का पंचांग 19 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल, साप्ताहिक व्रत-त्योहार

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – द्वितीया तिथि दिन 10.50 तक होगी तदुपरान्त तृतिया तिथि होगी ।

नक्षत्र – भरणी नक्षत्र प्रातः 7.10 तक रहेगा तदुपरान्त कृत्तिका नक्षत्र अंतरात्रि 4.35 तक होगा तदुपरान्त रोहिणी नक्षत्र होगा ।

योग – आयुष्मान योग रात्रि 8.02 तक रहेगा तदुपरान्त सौभाग्य योग रहेगा ।

करण – कौलव करण दिन 10.50 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – राजयोग सूर्योदय से प्रातः 7-10 तक, त्रिपुष्कर योग प्रातः 7-10 से दिन 10-50 तक, रवियोग अंतरात्रि 4.35 से प्रारम्भ.

व्रत / दिवस विशेष – श्री शिवाजी जयंती, श्री परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, आखा तीज, त्रेतायुगादि, कल्पादि, वर्षीतप समापन (जैन) , बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व दर्शन प्रारंभ, विवाह मुरहर्त्त रोहिणी नक्षत्र में,

चन्द्रमा – आज दिन 12.31 तक मेष राशि में होगा तदुपरान्त वृष राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र का वृष राशि में प्रवेश दिन 3-47 पर,