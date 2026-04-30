Ekadashi May 2026 Calendar: मई 2026 में आ रही हैं 2 बड़ी एकादशी, जान लें तारीख, पारण समय और खास नियम

Ekadashi May 2026 Calendar: हिंदू धर्म में अगर किसी व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है, तो वह है एकादशी। मान्यता है कि जो व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों का नियमपूर्वक पालन करता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। साल 2026 का मई महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने दो अत्यंत प्रभावशाली एकादशियां आ रही हैं अपरा और पद्मिनी।