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Mohini Ekadashi 2026: 12 साल बाद बना त्रिपुष्कर योग, धनु समेत इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बदलेगा भाग्य

Mohini Ekadashi 2026 : 27 अप्रैल की मोहिनी एकादशी इस बार बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 12 साल बाद इसमें त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कार्यों का फल तीन गुना तक बढ़ जाता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 26, 2026

mohini ekadashi 2026 me kaun si rashiyan lucky hain, tripushkar yog ka kya fayda hota hai,

मोहिनी एकादशी 2026 त्रिपुष्कर योग का दुर्लभ संयोग| Chatgpt

Mohini Ekadashi 2026 Tripushkar Yoga: मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 को बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन और अगले दिन त्रिपुष्कर योग बनने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस शुभ संयोग का असर कुछ खास राशियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। खास तौर पर 4 राशियों के लिए यह समय कर्ज मुक्ति, आर्थिक सुधार और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो भाग्यशाली राशियां।

Tripushkar Yoga: त्रिपुष्कर योग क्यों है खास?

त्रिपुष्कर योग तब बनता है जब विशेष तिथि, वार और नक्षत्र का मेल होता है। इस दौरान किए गए शुभ कार्य जैसे निवेश, संपत्ति खरीद या नया काम शुरू करना कई गुना लाभ दे सकता है। यही कारण है कि इसे अत्यंत शुभ समय माना जाता है।

Mohini Ekadashi Lucky Zodiac Signs: किन राशियों पर रहेगा खास प्रभाव

मेष राशि (Aries)

इस अवधि में मेष राशि वालों के लिए आर्थिक प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और जीवन में संतुलन आएगा।

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय नई शुरुआत लेकर आ सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके काम की सराहना होगी। अटके हुए कार्य भी धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को करियर और व्यापार में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लिए यह समय आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से लाभ होने के योग हैं। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।

Mohini Ekadashi Upay: मोहिनी एकादशी पर करें ये आसान उपाय

  • स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें।
  • तुलसी मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें।
  • जरूरतमंदों को भोजन और दान करें।
  • दूध में तुलसी डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें।

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Mohini Ekadashi Vrat Katha

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Published on:

26 Apr 2026 12:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Mohini Ekadashi 2026: 12 साल बाद बना त्रिपुष्कर योग, धनु समेत इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बदलेगा भाग्य

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