Mohini Ekadashi 2026: 12 साल बाद बना त्रिपुष्कर योग, धनु समेत इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बदलेगा भाग्य

Mohini Ekadashi 2026 Tripushkar Yoga: मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 को बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन और अगले दिन त्रिपुष्कर योग बनने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस शुभ संयोग का असर कुछ खास राशियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। खास तौर पर 4 राशियों के लिए यह समय कर्ज मुक्ति, आर्थिक सुधार और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो भाग्यशाली राशियां।