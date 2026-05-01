May 2026 Unlucky Rashiyan: आज से शुरू हुआ मई महीना, 5 राजयोग बदलेंगे खेल, इन 5 राशियों पर आएंगी मुश्किलें, परेशानियों भरा रहेगा पूरा महीना

May 2026 Unlucky Zodiac Signs: मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे यह महीना खास और हलचल भरा बन गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस दौरान एक नहीं, बल्कि पूरे 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं, जो कई राशियों की किस्मत बदल सकते हैं। इन राजयोगों का असर हर व्यक्ति के जीवन पर अलग-अलग तरीके से पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय तरक्की, धन लाभ और सफलता लेकर आएगा। वहीं, कुछ लोगों को इस दौरान संभलकर चलने की जरूरत होगी।