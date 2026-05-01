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May 2026 Unlucky Rashiyan: आज से शुरू हुआ मई महीना, 5 राजयोग बदलेंगे खेल, इन 5 राशियों पर आएंगी मुश्किलें, परेशानियों भरा रहेगा पूरा महीना

May 2026 Monthly Horoscope: मई का महीना कई बड़े बदलाव लेकर आया है। ग्रहों की चाल में हो रहे परिवर्तन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं खोलेंगे, तो वहीं कुछ को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। यह समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 01, 2026

May 2026 rashifal

Unlucky rashiyan May 2026|Chatgpt

May 2026 Unlucky Zodiac Signs: मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे यह महीना खास और हलचल भरा बन गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस दौरान एक नहीं, बल्कि पूरे 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं, जो कई राशियों की किस्मत बदल सकते हैं। इन राजयोगों का असर हर व्यक्ति के जीवन पर अलग-अलग तरीके से पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय तरक्की, धन लाभ और सफलता लेकर आएगा। वहीं, कुछ लोगों को इस दौरान संभलकर चलने की जरूरत होगी।

May 2026 Rashifal: 5 राजयोग के बीच इन 5 राशियों पर मुश्किलों का साया

मेष राशि- संयम ही ताकत बनेगा

महीने की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलने से मन परेशान हो सकता है। रिश्तों में भी छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। इस समय सबसे जरूरी है अपने गुस्से पर काबू रखना और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेना। धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी।

वृषभ राशि- सोच-समझकर कदम बढ़ाएं

इस महीने आपको अपने कामों में रुकावट महसूस हो सकती है। मानसिक दबाव बढ़ सकता है और विरोधियों की गतिविधियां भी परेशान कर सकती हैं। खासकर व्यापार से जुड़े लोग बिना सोच-विचार के कोई बड़ा जोखिम न लें। धैर्य और रणनीति से काम करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं।

वृश्चिक राशि- संतुलन बनाए रखना जरूरी

इस राशि के लोगों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। घर और काम दोनों जगह दबाव महसूस हो सकता है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे समय में भावनाओं पर नियंत्रण रखना और फैसले सोच-समझकर लेना बेहद जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है।

मकर राशि- धैर्य से ही मिलेगी सफलता

महीने की शुरुआत में रुकावटें और विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत भी थोड़ा साथ न दे, ऐसा संभव है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो धीरे-धीरे हालात सुधरने लगेंगे।

कुंभ राशि- मेहनत का समय

इस महीने काम का दबाव बढ़ सकता है और उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिलेगा। नौकरी या बिजनेस में बदलाव की स्थिति तनाव पैदा कर सकती है। हालांकि, अगर आप मेहनत और लगन से जुटे रहते हैं, तो अंततः स्थिति आपके पक्ष में आ सकती।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

01 May 2026 09:57 am

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