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Narada Muni Favorite Rashi : मिथुन, कन्या और धनु पर क्यों रहती है नारद मुनि की विशेष कृपा? जानें वजह

Narad Jayanti 2026: नारद मुनि केवल एक ऋषि ही नहीं, बल्कि देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां उनके गुणों से विशेष रूप से जुड़ी मानी जाती हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

May 01, 2026

Narada Muni favorite rashi

Which zodiac signs are blessed by Narada Muni|Freepik

Narada Muni Favorite Rashi: 3 मई नारद जयंती के शुभ अवसर पर देवर्षि नारद मुनि की भक्ति, ज्ञान और संदेशवाहक रूप को याद किया जाता है। हिंदू धर्म में नारद मुनि को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है, जो हमेशा “नारायण-नारायण” का जाप करते रहते हैं। ज्योतिष के अनुसार उनकी प्रकृति और गुणों से जुड़ी कुछ राशियों पर उनकी विशेष कृपा मानी जाती है। खासतौर पर मिथुन, कन्या और धनु राशि के जातक उनके स्वभाव से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। आइए जानते हैं इन राशियों पर नारद मुनि की कृपा के पीछे क्या खास कारण हैं।

मिथुन राशि- बुद्धि और संवाद की शक्ति

मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जो बुद्धि, वाणी और संचार का कारक माना जाता है। नारद मुनि का सबसे बड़ा गुण उनका संवाद कौशल और ज्ञान का प्रसार है। वे जहां भी जाते हैं, वहाँ सही संदेश और सत्य को पहुँचाने का कार्य करते हैं। मिथुन राशि के जातक भी चतुर, जिज्ञासु और अभिव्यक्ति में निपुण होते हैं, इसलिए यह राशि नारद मुनि के स्वभाव से गहराई से जुड़ी मानी जाती है।

कन्या राशि- सेवा और विवेक का प्रतीक

कन्या राशि भी बुध ग्रह द्वारा शासित होती है, लेकिन इसका स्वभाव अधिक व्यावहारिक और सेवा-प्रधान होता है। नारद मुनि न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। कन्या राशि के लोग सूक्ष्म समझ, अनुशासन और दूसरों की सहायता करने की भावना रखते हैं, जो उन्हें नारद मुनि की कृपा का पात्र बनाती है।

धनु राशि- धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग

धनु राशि का स्वामी गुरु (बृहस्पति) है, जो धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। नारद मुनि स्वयं धर्म के प्रचारक और विष्णु भक्ति के प्रेरक हैं। धनु राशि के जातक सत्य की खोज में रहते हैं और उच्च आदर्शों को अपनाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि यह राशि भी नारद मुनि की विशेष कृपा से जुड़ी मानी जाती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

01 May 2026 03:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Narada Muni Favorite Rashi : मिथुन, कन्या और धनु पर क्यों रहती है नारद मुनि की विशेष कृपा? जानें वजह

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