Narada Muni Favorite Rashi : मिथुन, कन्या और धनु पर क्यों रहती है नारद मुनि की विशेष कृपा? जानें वजह

Narada Muni Favorite Rashi: 3 मई नारद जयंती के शुभ अवसर पर देवर्षि नारद मुनि की भक्ति, ज्ञान और संदेशवाहक रूप को याद किया जाता है। हिंदू धर्म में नारद मुनि को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है, जो हमेशा “नारायण-नारायण” का जाप करते रहते हैं। ज्योतिष के अनुसार उनकी प्रकृति और गुणों से जुड़ी कुछ राशियों पर उनकी विशेष कृपा मानी जाती है। खासतौर पर मिथुन, कन्या और धनु राशि के जातक उनके स्वभाव से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। आइए जानते हैं इन राशियों पर नारद मुनि की कृपा के पीछे क्या खास कारण हैं।