Ank Jyotish: सूर्य और शुक्र का आशीर्वाद: मूलांक 1 और 5 वाले तेज दिमाग से रचते हैं करोड़ों का साम्राज्य, मेहनत से बदलते हैं किस्मत

Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में मूलांक 1 और 5 वाले लोगों को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इन पर सूर्य और शुक्र ग्रह की विशेष कृपा होती है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है और ये किसी भी परिस्थिति में जल्दी और सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। मेहनत और लगन के दम पर ये लोग जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अक्सर एक मजबूत आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। पढ़ाई में चाहे ये औसत क्यों न हों, लेकिन बिजनेस और मैनेजमेंट में इनकी पकड़ कमाल की होती है। यही कारण है कि अपनी समझदारी और मेहनत से ये लोग दुनिया में अलग पहचान बना लेते हैं।