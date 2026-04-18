Venus Transit in Rohini 2026: 27 अप्रैल शुक्र रोहिणी नक्षत्र गोचर: इन 3 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी कृपा, जीवन में आएंगे बड़े सकारात्मक बदलाव

Venus Transit in Rohini 2026: शुक्र ग्रह को ज्योतिष में धन, वैभव, प्रेम और सौंदर्य का कारक माना जाता है, इसलिए इसका हर गोचर खास महत्व रखता है। अप्रैल के अंत में शुक्र वृषभ राशि में स्थित रहते हुए 27 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना जाता है। इस कारण यह गोचर और भी प्रभावशाली बन जाता है और जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आएगा। इन जातकों को करियर, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा।