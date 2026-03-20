Weekly Tarot Horoscope 22 To 28 March 2026: वृषभ, कर्क, कन्या की चमकेगी किस्मत, मेष-मिथुन को रहना होगा सावधान, जानें पूरी भविष्यवाणी

Weekly Tarot Horoscope 22 To 28 March 2026: चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों के बीच यह सप्ताह विशेष ऊर्जा और बदलाव लेकर आया है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा से जहां कुछ राशियों के लिए यह समय धन, सफलता और नए अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ को सतर्क रहकर फैसले लेने की जरूरत होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 22 से 28 मार्च के बीच ग्रहों और ऊर्जा का प्रभाव करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर खास असर डालेगा। इस दौरान वृषभ, कर्क और कन्या राशि वालों की किस्मत चमक सकती है, जबकि मेष और मिथुन को संभलकर चलने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।