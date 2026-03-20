Tarot Horoscope 21 March 2026: मां चंद्रघंटा की कृपा से किसका दिन बनेगा धमाकेदार और किसे रहेगा तनाव? पढ़ें पूरी भविष्यवाणी

Tarot Horoscope 21 March 2026: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की कृपा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है, जो साहस, आत्मविश्वास और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। इस पावन दिन टैरो कार्ड्स की गणना भी कई राशियों के लिए खास संकेत दे रही है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 21 मार्च का दिन करियर, रिश्तों और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव के साथ नए अवसर भी लेकर आ सकता है। जहां कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है, वहीं कुछ को सावधानी और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।