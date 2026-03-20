Chandra Guru Yuti 2026 Mithun: मिथुन में चंद्र-गुरु युति 2026: इन 4 राशियों को मिलेगा धन, प्रमोशन और सफलता

Chandra Guru Yuti 2026 in Gemini : मिथुन में बनने वाली चंद्र-गुरु युति 2026 कई राशियों के लिए तरक्की, धन और सफलता का बड़ा अवसर लेकर आ रही है। (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chandra Guru Yuti in Mithun Rashi: मिथुन राशि में चंद्र-गुरु युति: ज्योतिष के अनुसार, 25 मार्च, 2026 को चंद्रमा और बृहस्पति की युति होगी और यह पार्टनरशिप 27 मार्च तक रहेगी। यह जोड़ी गजकेसरी योग बनाती है, और यकीन मानिए, यह कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चार राशियों के लिए, यह खजाने का खजाना मिलने जैसा है। संकेत हैं कि आपके पास पैसा और खुशहाली आने वाली है। सोच रहे हैं कि क्या आप उनमें से एक हैं? आइए देखते हैं।
अगर आप मेष राशि के हैं, तो आखिरकार, आपके रुके हुए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। आप जो भी नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह अच्छा लगेगा अच्छे मुनाफे की उम्मीद करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। काम की जगह पर, लोग आपकी कोशिशों पर ध्यान देंगे, और आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, वह सफल होगी। सैलरी पाने वाले लोगों की इनकम बढ़ सकती है। अगर आपने विदेश में काम करने का सपना देखा है, तो यह आपके लिए मौका है। अगर आप जल्द ही कुछ बड़ा हासिल करते हैं तो हैरान न हों।
मिथुन राशि वालों, आपके लिए प्रमोशन और इनकम के नए सोर्स बनने वाले हैं। गजकेसरी योग की वजह से आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। घर पर चीजें पॉजिटिव और अच्छी रहेंगी। आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या शायद घर खरीदने का प्लान बना सकते हैं।
सिंह राशि वालों, आपको आखिरकार कोर्ट केस में जीत मिलेगी और अचानक पैसे कमाने के नए तरीके मिलेंगे। काम पर लोग आपको पहचानेंगे, और आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। खर्चे कम होंगे, जबकि अटके हुए काम सुलझ जाएंगे।
धनु राशि वालों, यह चंद्र-गुरु युति आपको बड़ी सफलता का मौका दे रही है। आपके फाइनेंस में सुधार होगा, और आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आपकी इज्ज़त और रेप्युटेशन बढ़ेगी। इन्वेस्ट करने का यह एक स्मार्ट समय है, और आप नई गाड़ी खरीदने का भी प्लान बना सकते हैं।
कुल मिलाकर, इन चार राशियों के लिए आगे कुछ अच्छे दिन आने वाले हैंभाग्य, सफलता और तरक्की दस्तक दे रही है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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