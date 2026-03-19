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Rashifal 20 March 2026: इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं सफलता के प्रबल योग, जानें अपना भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal 20 March 2026 : 20 मार्च 2026 का राशिफल: क्या आपकी राशि में है धन लाभ या करियर में बदलाव? मीन राशि में ग्रहों की हलचल और बुध की चाल का आपकी राशि पर प्रभाव। पढ़ें आज का भाग्यफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 19, 2026

Rashifal 20 March 2026

Rashifal 20 March 2026 : आज का राशिफल 20 मार्च 2026: मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका शुक्रवार (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Rashifal 20 March 2026 : राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मीन राशि में ग्रहों के विशेष जमावड़े और बुध की वक्री स्थिति के बीच दिन आपके लिए आत्मचिंतन और भविष्य की ठोस योजनाएं बनाने का अवसर लेकर आया है। यह राशिफल आपको कार्यक्षेत्र में अनुशासन, प्रेम संबंधों में परिपक्वता और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जहां कुछ राशियों को निवेश में सावधानी बरतनी होगी, वहीं कुछ के लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

क़ानूनी मामलों की वजह से तनाव होगा। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले गंभीरता से विचार कर लें, जो आज आपके सामने आयी हैं। कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाख़ुश होंगे, लेकिन यह वे आपको बताएंगे नहीं। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे, वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा देंगे।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। सोचे हुए सभी काम पूरे हो जायेंगे। बिजनेस में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी कन्या को कपड़े दान करके उनका आशीर्वाद लें, आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यर्थ के झगड़ों से बचें और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगायें।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज आप ख़ुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएँ, जो मौलिक सोच रखते हों और अनुभवी भी हों। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। साझीदारी के लिए अच्छे मौक़े हैं, लेकिन भली-भांति सोचकर ही क़दम बढ़ाएँ।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज आपको अपना सच्चा प्यार मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य की मदद लेनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में बाहरी अवसर मिलने के योग हैं। आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। पैसों को लेकर सावधानी रखें। चोट लगने की भी आशंका है।

राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज आप अपनी मेहनत के जरिए परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब रहेंगे। बिजनेसमैन किसी नये काम की शुरूआत कर सकते हैं। किसी जरुरी काम में भी सफलता मिल सकती है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिये आज का दिन बेहतर है। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें, आपका दिन अच्छा बीतेगा।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। बोलते समय और वित्तीय लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। माँ की बीमारी परेशान कर सकती है। उनका ध्यान बीमारी से हटाकर किसी और चीज़ पर लगाने की कोशिश करें। दफ़्तर का माहौल आज आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सुनी-सुनाई बातों पर आँखें मूंदकर यक़ीन न करें।

राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज आपको सभी कार्य में सफलता मिलेगी। यदि पैतृक संपत्ति से आपने कुछ आस लगा रखी है तो आज वह पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सावधान रहना होगा, बिना सोचे समझे कोई वादा न करें। बुजुर्गों और उच्च पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि रहने के कारण आप सभी प्रकार से तनाव मुक्त रहेंगे।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। अगर जीवनसाथी से सलाह से काम करेंगे, तो फायदा मिलेगा। वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें। पैसों से जुड़े बड़े फैसले सोच समझकर लेना अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस हो सकती है। कहीं बाहर जाने से पहले माता-पिता के पैर छूकर जाएं, आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होगी।

धनु राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन ख़र्च में इज़ाफ़ा आपके लिए बचत को और ज़्यादा मुश्किल बना देगा। दोस्त और रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे और आप उनके साथ काफ़ी ख़ुशी महसूस करेंगे. विवादित मुद्दों को उठाने से बचें, नए विचार फ़ायदेमंद साबित होंगे। नफ़रत की भावना महंगी पड़ सकती है।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम और सचेत रहना होगा। नौकरी के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। आकस्मिक धन खर्च होगा और किसी सहयोगी से वाद-विवाद और मनमुटाव हो सकता है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को अपने काम से पहचान मिलने के संकेत हैं।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज किस्मत आपके साथ रहेगी और कारोबार में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जायेंगी। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपको बिजनेस में काफी फायदा करायेगा। आज आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। सुबह उठने के बाद सूर्य को प्रणाम करें, आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।

राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज आपकी रचनात्मकता दोस्तों को आपकी ओर खींच सकती है। व्यापारियों के लिए हीरा, कोयला, चूना आदि क्षेत्र लाभ दे सकते हैं। आपका जीवन सहज और सामान्य रहे तो ही आपके लिए अच्छा है। अचानक आई जिम्मेदारी आपकी दिन की योजनाओं में रूकावट डाल सकती है। आज आपको लगेगा कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं।

Disclaimer : यह राशिफल सामान्य गणनाओं पर आधारित है, व्यक्तिगत सलाह के लिए ज्योतिषी से संपर्क करें।

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Published on:

19 Mar 2026 04:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 20 March 2026: इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं सफलता के प्रबल योग, जानें अपना भाग्यफल

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