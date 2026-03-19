20 March 2026 Ka Panchang : आज का पंचांग 20 मार्च 2026: इन शुभ समय में करें काम, मिलेगा जबरदस्त लाभ

आज के दिन अमृतसिद्धि योग और सर्वार्थसिद्धि योग जैसे अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जो किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए विशेष लाभदायक माने जाते हैं। साथ ही चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल और ग्रह-नक्षत्र की स्थिति को ध्यान में रखकर दिन की योजना बनाना अधिक शुभ फलदायक होता है। यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा या शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इस पंचांग में दिए गए समय और उपाय आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे।