Vat Purnima 2026 Date: 30 मई नहीं, इस बार जून में रखा जाएगा वट पूर्णिमा व्रत, जानें वजह

Vat Purnima 2026 Date: भारतीय संस्कृति में पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं का समर्पण किसी से छिपा नहीं है। यमराज के पाश से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस छीन लाने वाली सती सावित्री (Savitri Vrat) की याद में मनाया जाने वाला वट पूर्णिमा व्रत (Vat Purnima 2026) इस साल अपनी तारीखों को लेकर महिलाओं के बीच भारी कौतूहल जगा रहा है। अगर आप भी इस असमंजस में हैं कि यह महाव्रत मई में है या जून में, तो हम आपकी यह उलझन दूर कर देते हैं।