Pradosh Vrat Puja Vidhi: 28 मई की शाम खुलेंगे शिव कृपा के द्वार, इस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा विशेष फल

Pradosh Vrat Puja Vidhi: हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत इस वर्ष 28 मई 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन संध्या के प्रदोष काल में सच्चे मन से शिव-पार्वती की पूजा करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। यही कारण है कि देशभर के शिवालयों में इस दिन विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक किया जाता हैं।