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Shiv Parvati Blessings Zodiac Signs: भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा इन 3 राशियों पर, किस्मत देती है हर कदम पर साथ

Rashifal Shiv Parvati Kripa: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की राशि उसके स्वभाव और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जिन पर देवी-देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 03, 2026

Shiv Parvati favorite zodiac signs

Shiv Parvati blessings effect on zodiac signs|Chatgpt

Shiv Parvati Blessings Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र में राशियों का विशेष महत्व माना जाता है, जो व्यक्ति के स्वभाव और जीवन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। मान्यता है कि कुछ राशियों पर देवी-देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल लेते हैं और आगे बढ़ने की राह खोज लेते हैं। उन्हें समय-समय पर भाग्य का साथ और सफलता के अवसर भी मिलते रहते हैं। आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में, जिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मानी जाती है।

मेष राशि- ऊर्जा और साहस को मिलता है दिव्य साथ

मेष राशि के जातक स्वभाव से ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाले होते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से इनके जीवन में आने वाली बाधाएँ धीरे-धीरे समाप्त होती जाती हैं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना इनके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यह साधारण-सा उपाय मन को शांति देता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। मेष राशि के लोगों के लिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना भी है।

मकर राशि- अनुशासन और भक्ति का अद्भुत मेल

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, और इसी कारण इन जातकों पर शिव की विशेष कृपा मानी जाती है। यह राशि जीवन में मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जप इनके लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे मानसिक स्थिरता मिलती है और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बना रहता है। मकर राशि के लोग यदि नियमित रूप से शिव पूजा करें, तो उन्हें अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम मिलने लगता है।

कुंभ राशि- सेवा और दान से बढ़ता है भाग्य

कुंभ राशि के जातकों पर भी शनि और भगवान शिव की विशेष दृष्टि मानी जाती है। ये लोग अक्सर समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ-साथ अपनी क्षमता के अनुसार दान करना इनके लिए बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

03 May 2026 12:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shiv Parvati Blessings Zodiac Signs: भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा इन 3 राशियों पर, किस्मत देती है हर कदम पर साथ

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