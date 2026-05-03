Shiv Parvati Blessings Zodiac Signs: भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा इन 3 राशियों पर, किस्मत देती है हर कदम पर साथ

Shiv Parvati Blessings Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र में राशियों का विशेष महत्व माना जाता है, जो व्यक्ति के स्वभाव और जीवन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। मान्यता है कि कुछ राशियों पर देवी-देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल लेते हैं और आगे बढ़ने की राह खोज लेते हैं। उन्हें समय-समय पर भाग्य का साथ और सफलता के अवसर भी मिलते रहते हैं। आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में, जिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मानी जाती है।