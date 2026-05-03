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Ank Jyotish: “तेरा यार हूं मैं” जैसे होते हैं इस मूलांक के लोग, हर हाल में निभाते हैं साथ, मुश्किल में कभी नहीं छोड़ते हाथ

Sache Dost ka Mulank: अंक ज्योतिष केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वभाव, सोच और रिश्तों को समझने का एक गहरा माध्यम भी है। हर मूलांक की अपनी अलग पहचान होती है, लेकिन जब बात भरोसेमंद दोस्त की आती है, तो इस मूलांक का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 03, 2026

Ank Jyotish

Ank jyotish ke hisaab se sabse acche dost kaun bante hain|Chatgpt

Ank Jyotish Numerology Secrets: हर किसी की जिंदगी में दोस्त होते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं। कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल पसंद करता है, तो कोई गिने-चुने लोगों के साथ ही खुश रहता है। असली पहचान तब होती है, जब मुश्किल वक्त आता है, चाहे वह पैसों की परेशानी हो या दिल से जुड़ी कोई तकलीफ। अक्सर देखा जाता है कि सुख में साथ देने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन दुख में वही टिकते हैं जो सच में अपने होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनके लोग दोस्ती में पूरी तरह सच्चे और भरोसेमंद साबित होते हैं।

Ank Jyotish Mulank 3: हर हाल में साथ निभाने की आदत

मूलांक 3 वाले लोग उन दोस्तों में से होते हैं जो मुश्किल समय में सबसे पहले आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। चाहे आप उनसे लंबे समय से संपर्क में न हों, लेकिन एक कॉल पर वे आपकी मदद के लिए तैयार मिलेंगे। इनके लिए दोस्ती समय या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। ये बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाने में विश्वास रखते हैं।

गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव

इन लोगों की सबसे खास बात उनकी समझदारी होती है। ये बिना कहे भी सामने वाले की भावनाओं को समझ लेते हैं। किसी के चेहरे के भाव, बोलने का अंदाज़ या व्यवहार देखकर ये आसानी से जान लेते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। यही वजह है कि इनके साथ लोग खुद को सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करते हैं।

भरोसा और राज रखने की क्षमता

मूलांक 3 वाले दोस्त आपके राज को राज ही रखते हैं। ये किसी की निजी बातों को कभी उजागर नहीं करते। इनके लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और एक बार किसी ने इन पर भरोसा कर लिया, तो ये उसे कभी टूटने नहीं देते।

सलाह देने में माहिर

ये लोग न केवल अच्छे श्रोता होते हैं, बल्कि बेहतरीन सलाहकार भी होते हैं। सही समय पर सही बात कहना इन्हें अच्छी तरह आता है। ये जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, बल्कि हर स्थिति को समझकर संतुलित सलाह देते हैं।

कैसे पहचानें मूलांक 3 वाले लोग?

अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 3 होता है। ऐसे लोग जीवन में सच्चे दोस्त साबित होते हैं और हर किसी को अपने जीवन में ऐसे एक दोस्त की जरूरत जरूर होती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

03 May 2026 12:09 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish: “तेरा यार हूं मैं” जैसे होते हैं इस मूलांक के लोग, हर हाल में निभाते हैं साथ, मुश्किल में कभी नहीं छोड़ते हाथ

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