Ank Jyotish: “तेरा यार हूं मैं” जैसे होते हैं इस मूलांक के लोग, हर हाल में निभाते हैं साथ, मुश्किल में कभी नहीं छोड़ते हाथ

Ank Jyotish Numerology Secrets: हर किसी की जिंदगी में दोस्त होते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं। कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल पसंद करता है, तो कोई गिने-चुने लोगों के साथ ही खुश रहता है। असली पहचान तब होती है, जब मुश्किल वक्त आता है, चाहे वह पैसों की परेशानी हो या दिल से जुड़ी कोई तकलीफ। अक्सर देखा जाता है कि सुख में साथ देने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन दुख में वही टिकते हैं जो सच में अपने होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनके लोग दोस्ती में पूरी तरह सच्चे और भरोसेमंद साबित होते हैं।