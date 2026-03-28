Ank Jyotish: मूलांक 2, 3, 6 और 9 वाले इस मूलांक के लिए बनते हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर, इनसे शादी करें तो चमक सकती है किस्मत

Ank Jyotish Compatibility For Marriage:मूलांक 9 वाले लोगों के लिए रिश्तों और शादी के मामले में सही पार्टनर का चुनाव बेहद अहम माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 9, 18 या 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास से भरा होता है। इन पर मंगल ग्रह का प्रभाव होने के कारण ये लोग मजबूत व्यक्तित्व और लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। ऐसे में इनकी लाइफ में संतुलन और समझ बनाने के लिए सही मूलांक वाले पार्टनर का साथ जरूरी होता है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कौन से मूलांक बनते हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर।