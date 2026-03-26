Ank Jyotish Mulank: सूर्य जैसा तेज, जन्म से ही अमीर होते हैं इस मूलांक के लड़के, जीते हैं लग्जरी लाइफ और हासिल करते हैं बड़ी सफलता

Ank Jyotish Mulank:अंक ज्योतिष में हर मूलांक का व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं, जिनसे जुड़े लोग जन्म से ही खास किस्मत लेकर आते हैं। इन मूलांक के लड़कों में सूर्य जैसा तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देखने को मिलती है। ये लोग न सिर्फ करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, बल्कि धन-दौलत और लग्जरी लाइफ भी हासिल करते हैं। इनकी किस्मत अक्सर इनका साथ देती है, जिससे इन्हें जीवन में बड़े मौके मिलते हैं। आइए जानते हैं कौन सा है वह मूलांक, जो अपने जातकों को बनाता है खास और सफल।