18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Lucky Mulank: जिन लड़कियों का होता है ये मूलांक, उनके पास रहती है पैसा और परफेक्ट लव लाइफ

Lucky Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 की लड़कियां बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं, जिनके जीवन में धन और सफलता की कमी नहीं होती।ये लड़कियां करियर के साथ-साथ लव लाइफ में भी संतुलन बनाकर चलती हैं और हर क्षेत्र में आगे रहती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 18, 2026

numerology tips,moolank 9 personality,

Moolank 9 personality of women|फोटो सोर्स- Freepik

Lucky Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार जन्मतिथि से निकला मूलांक व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और सफलता की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करता है। कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं, जो अपने साथ खास किस्मत और आकर्षण लेकर आते हैं। इनमें मूलांक 9 की लड़कियां खासतौर पर बेहद प्रभावशाली और भाग्यशाली मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये लड़कियां धन, करियर और लव लाइफ तीनों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ती हैं। इनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आकर्षण होता है, जो इन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है।

Number 9 In Numerology: क्या होता है मूलांक 9?

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहता है, जो ऊर्जा, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है।

निडर और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व

मूलांक 9 की लड़कियां स्वभाव से बेहद निडर होती हैं। ये कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनका डटकर सामना करती हैं। इनके अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है, जो इन्हें हर चुनौती में मजबूत बनाए रखती है। इनका आत्मविश्वास ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है।

नेतृत्व करने की क्षमता

इन लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटी जन्म से ही होती है। इन्हें किसी के अधीन काम करना ज्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन टीम को संभालना और आगे बढ़ाना ये अच्छी तरह जानती हैं। अपने फैसलों पर भरोसा रखना और उन्हें पूरा करना इनकी खासियत होती है।

दिल से साफ लेकिन गुस्सा तेज

मूलांक 9 की लड़कियों का दिल बहुत साफ होता है। ये ज्यादा समय तक किसी से नाराज नहीं रहतीं और जल्दी माफ कर देती हैं। हालांकि, इनका गुस्सा कभी-कभी तेज हो सकता है, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता।

पैसा और करियर में सफलता

इन लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनना अच्छे से आता है। मेहनत और लगन के दम पर ये अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं। पैसा कमाने और उसे सही तरीके से संभालने की कला भी इनमें होती है। प्रॉपर्टी और निवेश के मामले में भी ये समझदारी दिखाती हैं।

प्यार में सच्ची और जुनूनी

लव लाइफ की बात करें तो ये लड़कियां बेहद वफादार और भावुक होती हैं। अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाती हैं और पार्टनर से दिल से जुड़ती हैं। हालांकि, इनका थोड़ा डॉमिनेटिंग स्वभाव कभी-कभी रिश्तों में तनाव ला सकता है, लेकिन सही समझदारी से ये संतुलन बना लेती हैं।

आजादी और सम्मान सबसे ऊपर

इनके लिए स्वतंत्रता और आत्मसम्मान बहुत मायने रखते हैं। ये किसी भी स्थिति में इन दोनों से समझौता करना पसंद नहीं करतीं। यही गुण इन्हें जीवन में खास और सफल बनाते हैं।

ये भी पढ़ें

Navratri Vrat Vidhi : नवरात्रि व्रत नियम 2026: क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं व्रत? पूरी विधि जानें
धर्म और अध्यात्म
Chaitra Navratri Vrat Vidhi

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Mar 2026 04:38 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Lucky Mulank: जिन लड़कियों का होता है ये मूलांक, उनके पास रहती है पैसा और परफेक्ट लव लाइफ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 19 March 2026 : 19 मार्च 2026 राशिफल: नव संवत्सर 2083, नवरात्र और सर्वार्थसिद्धि योग में किस राशि का चमकेगा भाग्य?

Aaj Ka Rashifal 19 March 2026
राशिफल

इंद्रेश उपाध्याय बोले – ईर्ष्या: भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा; अलवर में हो रही भागवत कथा

अलवर

Durga Saptashati Path Niyam : नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें? सोई हुई किस्मत जगाने का सबसे अचूक तरीका

Durga Saptashati Path Niyam
धर्म और अध्यात्म

Tarot Horoscope Today 19 March 2026: चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेष से मीन तक जानें आज का टैरो राशिफल

aaj ka horoscope, aaj ka rashifal, aaj ka rashifal,
राशिफल

Navratri Vrat Vidhi : नवरात्रि व्रत नियम 2026: क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं व्रत? पूरी विधि जानें

Chaitra Navratri Vrat Vidhi
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.