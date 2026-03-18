Navratri Vrat Vidhi : नवरात्रि व्रत नियम 2026: क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं व्रत? पूरी विधि जानें

Chaitra Navratri Vrat Vidhi : इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च, 2026 को शुरू होगी और राम नवमी, 26 मार्च को खत्म होगी। ज्यादातर लोग 27 मार्च को अपने व्रत का पारण करेंगे लेकिन बहुत से लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। आपके लोकल रिवाज के हिसाब से ही व्रत रखना सबसे अच्छा है। लोगों का मानना ​​है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) के सभी नौ दिन सही रीति-रिवाजों से व्रत रखते हैं, तो देवी मां कृपा बरसाती हैं और जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्रत असल में कैसे होता है?