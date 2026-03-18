Navratri Vrat Vidhi : नवरात्रि व्रत नियम 2026: क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं व्रत? पूरी विधि जानें

Chaitra Navratri Vrat Vidhi : चैत्र नवरात्रि 2026: व्रत रखने के सही तरीके, नियम और पूजन विधि (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chaitra Navratri Vrat Vidhi : इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च, 2026 को शुरू होगी और राम नवमी, 26 मार्च को खत्म होगी। ज्यादातर लोग 27 मार्च को अपने व्रत का पारण करेंगे लेकिन बहुत से लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। आपके लोकल रिवाज के हिसाब से ही व्रत रखना सबसे अच्छा है। लोगों का मानना है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) के सभी नौ दिन सही रीति-रिवाजों से व्रत रखते हैं, तो देवी मां कृपा बरसाती हैं और जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्रत असल में कैसे होता है?
नवरात्रि का व्रत रखने (Chaitra Navratri Vrat Vidhi) का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है आपके पास कुछ ऑप्शन हैं:
लोग इन व्रतों को कई अलग-अलग तरीकों से रखते हैं। कुछ लोग पूरे नौ दिनों तक कुछ नहीं खाते । दूकुछ लोग रोज सिर्फ एक बार खाना खाते हैं इसे आधा व्रत कहते हैं। कुछ लोग हल्का खाना खाते हैं, दिन में एक या दो बार फल या सादा शाकाहारी खाना खाते हैं। फिर सिर्फ दूध वाला तरीका है: पूरे नौ दिन सिर्फ दूध और दूध से बनी चीजें।
अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो आपको सुबह और शाम देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, और दोनों समय उनकी आरती करनी चाहिए। घर में सभी के लिए नॉन-वेज खाना मना है। स्मोकिंग नहीं, शराब नहीं। अपने बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून स्टाइल करना छोड़ दें। लहसुन और प्याज भी नहीं खा सकते। लेदर से बनी कोई भी चीज न पहनें, जिसमें बेल्ट, जूते या चप्पल शामिल हैं। कुछ परिवार तो नवरात्रि के दौरान नमक भी नहीं खाते। काले कपड़े? इन नौ दिनों तक उनसे दूर रहें। और अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी सलाह दी जाती है।
ध्यान रखें: किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, और व्रत के दौरान लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश करें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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