May Born People: मई में जन्मे लोग: जिद और जुनून का वो संगम जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना दे

May Born People Personality Traits : मई में जन्मे लोग अपने जिद और जुनून के दम पर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। आपके ग्रुप में कोई ऐसा है, जो एक बार कुछ ठान ले तो फिर किसी की नहीं सुनता? या महफिल में हमेशा अपनी बात से सबको प्रभावित कर देता है? तो शायद उनका जन्मदिन मई में ही आता है। ज्योतिष और व्यक्तित्व की बात करें तो मई वाले लोग आम लोगों से थोड़े अलग होते हैं। इनकी जिद और मेहनत का मेल ऐसा है, जो इन्हें भीड़ से अलग कर देता है।