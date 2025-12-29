29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Birthday Remedies 2026: लंबी आयु के लिए जन्मदिन ऐसे मनाएं, मिलेगा आरोग्य और आशीर्वाद

अगर आप नए साल 2026 में जन्मदिन पर पूजा, दान, गौ सेवा, बुजुर्गों का आशीर्वाद और पौधारोपण करते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 29, 2025

Birthday Remedies 2026 (pc: gemini generated

Birthday Remedies 2026 (pc: gemini generated

हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन लंबा, स्वस्थ और सुखमय हो। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्मदिन केवल केक काटने और पार्टी करने का दिन नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि, आशीर्वाद और पुण्य कमाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। नए साल 2026 में यदि आप अच्छी सेहत और लंबी आयु पाना चाहते हैं, तो अपने जन्मदिन को इन खास तरीकों से मनाएं।

सुबह जल्दी उठकर करें ईश्वर स्मरण

जन्मदिन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद अपने नजदीकी मंदिर जाएं और अपने इष्ट देव का पूजन करें। यदि आपका कोई विशेष इष्ट देव नहीं है, तो भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि वे जगत के पालनहार माने जाते हैं। उन्हें नारियल, फल और फूल अर्पित करें और आरती जरूर करें।

बुजुर्गों से लें आशीर्वाद

जन्मदिन पर अपने घर के बड़े-बुजुर्गों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। यदि वे पास नहीं हैं, तो फोन या वीडियो कॉल के जरिए उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद आयु, यश और सुख बढ़ाता है।

दान-पुण्य से बढ़ती है आयु

जन्मदिन के दिन 11 जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करें। अगर संभव हो तो घर में भोजन बनवाएं, अन्यथा बाहर से भोजन के पैकेट मंगवाकर दान करें। अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी दें। दान करने से नकारात्मक कर्म कटते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

गौ सेवा का विशेष महत्व

नजदीकी गौशाला में जाकर गौ माता को चारा खिलाएं। जितना संभव हो, उतना चारा गौ माता को अर्पित करें और उनसे लंबी आयु का आशीर्वाद मांगें। शास्त्रों के अनुसार, गौ माता में सभी देवी-देवताओं का वास होता है।

एक पौधा जरूर लगाएं

जन्मदिन पर एक पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे किसी पार्क या ऐसी जगह लगाएं, जहां उसकी देखभाल हो सके। पौधा लगाकर धरती माता को प्रणाम करें। यह कर्म आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है।

ये भी पढ़ें

New Year 2026 Remedies: नए साल पर करें चांदी से जुड़े ये खास उपाय, बदल सकती है आपकी किस्मत
धर्म/ज्योतिष
चांदी के उपाय (pc: gemini generated)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 07:49 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Birthday Remedies 2026: लंबी आयु के लिए जन्मदिन ऐसे मनाएं, मिलेगा आरोग्य और आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mithun Rashifal 2026 : मिथुन राशिफल 2026: राहु-केतु की टेढ़ी नज़र भी नहीं रोक पाएगी आपका रास्ता, गुरु की कृपा से चमकेगा भाग्य

Mithun Rashifal 2026
राशिफल

Kumbh Varshik Rashifal 2026 : कुंभ राशिफल 2026: शनि और राहु लाएंगे जीवन में बड़े बदलाव, करियर में मिलेगी नई उड़ान

Kumbh Varshik Rashifal 2026
राशिफल

Vaani Shakti Remedies: आपकी बोली कैसे पलट सकती है किस्मत, जानिए वाणी सुधारने के चमत्कारी उपाय

Vaani Shakti Remedies (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 29 December : सोमवार को महादेव की बरसेगी कृपा, इन 5 राशियों की चमकने वाली है किस्मत, क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल?

Aaj Ka Rashifal 29 December
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 29 दिसंबर: सोमवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें अपना भाग्य!

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.