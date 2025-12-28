28 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

New Year Vastu Tips 2026: नए साल में क्या करें और क्या चीज भूलकर भी ना करें

नए साल 2026 में अगर गणेश पूजन, दान, घर की सफाई और सही वास्तु नियमों का पालन किया जाए, तो पूरा साल सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। छोटी-छोटी सावधानियां आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 28, 2025

नए साल पर क्या करें और क्या नहीं (pc: gemini generated)

नए साल पर क्या करें और क्या नहीं (pc: gemini generated)

नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नई शुरुआत और खुशियां लेकर आता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला साल सुख-शांति, धन-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भरा हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर नए साल की शुरुआत कुछ सही उपायों और नियमों के साथ की जाए, तो पूरे वर्ष का प्रभाव सकारात्मक रहता है। आइए जानते हैं नए साल 2026 में आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।

नए साल में क्या करें (What to Do in New Year 2026)

गणेश पूजन से करें शुरुआत

नए साल के पहले दिन भगवान गणेश की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा घर में सफेद रंग की गणपति मूर्ति की स्थापना करें। इससे सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।

घर की सफाई और शंख से जल छिड़काव

नए साल से पहले और पहले दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। शंख में जल भरकर घर में छिड़काव करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है।

दान और सेवा करें

नए साल में गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। कपड़े, कंबल, फल या भोजन का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है।

विष्णु और लक्ष्मी पूजन

मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। गुरुवार से “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करना शुभ फल देता है।

सूर्य और तुलसी पूजा

प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें। रविवार को तुलसी में जल न चढ़ाएं, बाकी दिनों में तुलसी के नीचे दीपक जलाएं।

हनुमान अष्टक का पाठ

हर मंगलवार हनुमान अष्टक का पाठ करें। इससे जीवन की रुकावटें और परेशानियां दूर होती हैं।

नए साल में क्या न करें (What Not to Do)

कांटेदार पौधे न लगाएं

घर में कैक्टस या कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और काम में रुकावट लाते हैं।

जूते-चप्पल गलत जगह न रखें

मुख्य दरवाजे के सामने जूते-चप्पल न रखें। इनके लिए एक तय स्थान बनाएं।

झाड़ू खुली जगह पर न रखें

झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है।

New Year 2026 Remedies: नए साल पर करें चांदी से जुड़े ये खास उपाय, बदल सकती है आपकी किस्मत
धर्म/ज्योतिष
चांदी के उपाय (pc: gemini generated)

Published on:

28 Dec 2025 08:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / New Year Vastu Tips 2026: नए साल में क्या करें और क्या चीज भूलकर भी ना करें

