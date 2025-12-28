New Year Vastu Tips 2026: नए साल में क्या करें और क्या चीज भूलकर भी ना करें

नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नई शुरुआत और खुशियां लेकर आता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला साल सुख-शांति, धन-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भरा हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर नए साल की शुरुआत कुछ सही उपायों और नियमों के साथ की जाए, तो पूरे वर्ष का प्रभाव सकारात्मक रहता है। आइए जानते हैं नए साल 2026 में आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।