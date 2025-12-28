New Year Vastu Tips 2026: नए साल में क्या करें और क्या चीज भूलकर भी ना करें

नए साल पर क्या करें और क्या नहीं (pc: gemini generated)
नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नई शुरुआत और खुशियां लेकर आता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला साल सुख-शांति, धन-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भरा हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर नए साल की शुरुआत कुछ सही उपायों और नियमों के साथ की जाए, तो पूरे वर्ष का प्रभाव सकारात्मक रहता है। आइए जानते हैं नए साल 2026 में आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।
नए साल के पहले दिन भगवान गणेश की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा घर में सफेद रंग की गणपति मूर्ति की स्थापना करें। इससे सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।
नए साल से पहले और पहले दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। शंख में जल भरकर घर में छिड़काव करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है।
नए साल में गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। कपड़े, कंबल, फल या भोजन का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है।
मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। गुरुवार से “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करना शुभ फल देता है।
प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें। रविवार को तुलसी में जल न चढ़ाएं, बाकी दिनों में तुलसी के नीचे दीपक जलाएं।
हर मंगलवार हनुमान अष्टक का पाठ करें। इससे जीवन की रुकावटें और परेशानियां दूर होती हैं।
घर में कैक्टस या कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और काम में रुकावट लाते हैं।
मुख्य दरवाजे के सामने जूते-चप्पल न रखें। इनके लिए एक तय स्थान बनाएं।
झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है।
