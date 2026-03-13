Weekly Horoscope 15–21 March 2026 : साप्ताहिक राशिफल : चैत्र नवरात्रि में इन राशियों को मिलेगा धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता

इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों की मनचाहे स्थानांतरण की कामना पूरी हो सकती है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो आपको किसी अच्छे संस्थान से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। इस सप्ताह सीनियर के सहयोग से आपको नई योजनाओं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को भी बाजार में आई तेजी से मनचाहे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप बीते कुछ समय से किसी पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान थे तो इस सप्ताह घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से उसका अप्रत्याशित रूप से समाधान निकल आएगा। चूंकि अभी समय आपके अनुकूल चल रहा है इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए सही दिश में अपनी ताकत लगाएं। ऐसा करने पर आपकी आय, मान-सम्मान आदि में मनचाही वृद्धि होगी।