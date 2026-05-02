Saptahik Rashifal 3 May to 9 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल 3–9 मई 2026: बुधादित्य राजयोग से बदलेगी किस्मत, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Saptahik Rashifal 3 May to 9 May 2026 :साप्ताहिक राशिफल 3–9 मई 2026: 3 से 9 मई 2026 का यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान सूर्य और बुध की युति से बना बुधादित्य राजयोग कई राशियों के लिए तरक्की और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। वहीं वृष राशि में स्थित शुक्र मालव्य योग बनाकर सुख-सुविधाओं और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहे हैं। शनि और मंगल का प्रभाव, राहु-केतु की स्थिति और चंद्रमा का लगातार बदलता गोचर सभी राशियों के जीवन में अलग-अलग बदलाव लेकर आएगा।