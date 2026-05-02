Weekly Tarot Horoscope (3-9 May 2026): मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या किसकी किस्मत खुलेगी और किसे रहना होगा सतर्क? जानिए साप्ताहिक टैरो कार्ड्स का बड़ा संकेत

Weekly Tarot Horoscope (3-9 May 2026): आज का 3 मई से शुरू हो रहा, साप्ताहिक टैरो राशिफल ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार मेष से कन्या तक सभी राशियों के जीवन में बड़े बदलाव और नए अवसर देखने को मिल सकते हैं। 3 मई से शुरू हो रहा त्रिपुष्कर, आडल, वरीयान और परिघ जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जो भाग्य को मजबूत करने वाले रहेंगे। वहीं चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर भावनाओं और निर्णयों पर गहरा असर डालेगा। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह सफलता लेकर आएगा तो कुछ को सतर्क रहना होगा।