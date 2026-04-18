Kuber Dev Ki Priya Rashiyan: इन 4 राशियों पर बरसती है धन के देवता की खास कृपा, कभी नहीं रहती पैसों की कमी

Kuber Dev Ki Priya Rashiyan: धन, वैभव और ऐश्वर्य के देवता माने जाने वाले कुबेर देव की कृपा जीवन को सुख-समृद्धि से भर देती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों पर उनकी विशेष दृष्टि होती है, उन्हें आर्थिक तंगी का सामना बहुत कम करना पड़ता है। ऐसे जातक न केवल धनवान होते हैं, बल्कि समाज में उन्हें मान-सम्मान और प्रतिष्ठा भी भरपूर मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ राशियों को कुबेर देव की प्रिय माना गया है, जिन पर उनकी कृपा लगातार बनी रहती है। इन राशियों के लोगों को करियर, व्यापार और धन के मामलों में खास सफलता मिलने की संभावना रहती है। आइए जानते हैं वे 4 राशियां, जो कुबेर देव की कृपा से हमेशा समृद्ध और आगे रहती हैं।