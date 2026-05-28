Sawan 2026 Surya Grahan: सावन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं?

Sawan 2026 Surya Grahan: इस साल का सावन (श्रावण) का महीना सामान्य नहीं, बल्कि बेहद अलौकिक और ऐतिहासिक होने जा रहा है। देवों के देव महादेव की भक्ति के इस पावन महीने में इस बार प्रकृति और ब्रह्मांड का एक ऐसा दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा, जो सदियों में कभी-कभार ही घटित होता है। इस पवित्र महीने के भीतर ही सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026) और चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2026) दोनों का एक साथ होना ज्योतिषविदों और आध्यात्मिक गुरुओं के बीच गहरी चर्चा का विषय बन गया है। इस खगोलीय घटनाक्रम ने सावन के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है।