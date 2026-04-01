Sun Sign Astrology: सूर्य की कृपा से खास बनते हैं ये लोग, शाही ठाठ से जीते हैं जिंदगी

Sun Sign Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा, शक्ति और नेतृत्व का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उनमें आत्मविश्वास, आकर्षण और प्रभावशाली व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। ये लोग न सिर्फ अपने दम पर पहचान बनाते हैं, बल्कि जीवन को पूरे ठाठ-बाट और शान के साथ जीना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वह राशि, जिस पर सूर्य की विशेष कृपा बनी रहती है।