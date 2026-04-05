Chaturgrahi Raj Yog April 2026 : चतुर्ग्रही राज योग 2026: 11 अप्रैल से इन 3 राशियों पर भारी प्रभाव

Chaturgrahi Raj Yog April 2026 : अप्रैल 2026 ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने एक दुर्लभ चतुर्ग्रही राज योग बनने जा रहा है। 11 अप्रैल को जब बुध मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब सूर्य, मंगल और शनि के साथ मिलकर चार ग्रहों का शक्तिशाली संयोग बनेगा। इस तरह के ग्रहों का मेल जीवन के कई क्षेत्रों करियर, धन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह और तुला राशि वालों को इस दौरान खास सतर्क रहने की जरूरत है।