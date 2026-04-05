Chaturgrahi Raj Yog April 2026 : चतुर्ग्रही राज योग 2026: 11 अप्रैल से इन 3 राशियों पर भारी प्रभाव

Chaturgrahi Raj Yog April 2026 : चतुर्ग्रही राज योग 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chaturgrahi Raj Yog April 2026 : अप्रैल 2026 ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने एक दुर्लभ चतुर्ग्रही राज योग बनने जा रहा है। 11 अप्रैल को जब बुध मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब सूर्य, मंगल और शनि के साथ मिलकर चार ग्रहों का शक्तिशाली संयोग बनेगा। इस तरह के ग्रहों का मेल जीवन के कई क्षेत्रों करियर, धन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह और तुला राशि वालों को इस दौरान खास सतर्क रहने की जरूरत है।
मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेस वाला समय आने वाला है। काम आपकी फैमिली लाइफ से टकरा सकता है, और बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं होगा। जब तक आपने सच में अपना होमवर्क न कर लिया हो, बड़े इन्वेस्टमेंट से दूर रहना ही सबसे अच्छा है नहीं तो, आपके फाइनेंस पर असर पड़ सकता है। सिरदर्द या पेट खराब हो सकता है, शायद स्ट्रेस की वजह से। हिम्मत रखें और सब्र रखें; आखिरकार यह बीत जाएगा।
यह आजमाएं: चीजों को ठीक करने में मदद के लिए लाल रंग की कोई चीज दान करें।
सिंह राशि वालों के लि यह राज योग कुछ मुश्किलें लेकर आता है। काम की जगह पर अपने दुश्मनों या आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों से सावधान रहें। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। पैसे की भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और यह सब मिलकर आपके दिमाग को थोड़ा परेशान कर सकता है।
क्या मदद करता है: भगवान विष्णु की पूजा में कुछ समय बिताएं।
तुला राशि वालों, आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी खासकर अपने पैसों के मामले में। इन्वेस्टमेंट के मामले में सिर्फ किसी की बात पर यकीन न करें, चीजों को खुद भी जांच लें, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। घर की जिंदगी में तनाव हो सकता है, और किसी करीबी के साथ भरोसे की दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय, शांत रहना और जल्दबाजी में फैसले न लेना जरूरी है।
एक अच्छा कदम: थोड़ी शांति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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